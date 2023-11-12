10 مواد ضمن منتجات مستوردة ملزمة بوسْم “حلال”

وزارة التجارة تراسل الجمارك بتسميات الأصناف الغذائية

حدّدت وزارة التجارة قائمة تضم 10 منتجات مستوردة معنية بإلزامية وسم “حلال”، ويتعلّق الأمر باللحوم والزيوت والحلويات والبسكويتيات والشوكولاطه ومستحضرات الرضّع ومستحضرات الأجبان والعطور الغذائية، والحليب ومشتقاته.

وتم تحديد قائمة المواد المعنية بوسم “حلال”، وفقا للتعليمة رقم 012/2023 الصادرة عن مديرية التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية بالمديرية العامة للجمارك، موجّهة إلى المديرين العامين للجمارك بتاريخ 9 نوفمبر الجاري، وأيضا إلى المديرين الجهويين ورؤساء مفتّشية أقسام الجمارك ورؤساء المصالح الجهوية للرقابة اللاحقة، والمديرين الجهويين للرقابة، مع تقديم نسخة على سبيل عرض الحال إلى اللواء المدير العام للجمارك، ونسخة إلى رئيس الاتحاد الوطني لوكلاء العبور الجزائريين.

ويتضمّن موضوع التعليمة، تحيين قائمة المواد الغذائية المستوردة المعنية بإلزامية الإشهاد “حلال”، حيث يؤكّد موقّع التعليمة مدير التشريع والتنظيم والأنظمة الجمركية ونائب مدير الإجراءات والتمويلات بالنيابة: “يشرفني أن أحيطكم علما أنه بموجب الإرسال المشار إليه في المرجع الصادر عن وزير التجارة وترقية الصادرات، والمتعلّق بمباشرة تطبيق الإجراءات الميدانية لتجسيد التعاون مع مسجد باريس الكبير في مجال الإشهاد “حلال”، تم موافاتنا بنسخة من القائمة المحينة للمواد الغذائية المستوردة المعنية بإلزامية الإشهاد حلال”.

ويضيف المصدر: “أوافيكم بنسخة من القائمة المحينة للمواد الغذائية المستوردة المعنية بإلزامية الإشهاد حلال، وأطلب منكم ضمان النشر الواسع المحتوى لهذه القائمة واتخاذ التدابير اللازمة لتوجيه مصالحكم وإعلام المتعاملين الاقتصاديين في هذا الشأن”.

ويشدّد المصدر: “شهادات إثبات حلال، لا تعدّ من الإجراءات الإدارية الخاصة”FAP”، التي تشترط للجمركة وإنما تطلبها مصالح الرقابة الحدودية التابعة لوزارة التجارة قبل إعداد شهادة مطابقة المنتجات المعنية إلى التراب الوطني، واستكمال إجراءات الجمركة”.

وتتضمن قائمة المواد الغذائية المستوردة المعنية بإلزامية وضع الوسم “حلال” طبقا للنتائج الخاصة باجتماع اللجنة الوطنية لمتابعة الإشهاد ووضع بيان “حلال” للمواد الغذائية المعنية، المنعقد يوم 22 أكتوبر 2023 بمقر وزارة التجارة وترقية الصادرات، اللحوم والمنتجات ذات الأصل الحيواني بمختلف أصنافها بما في ذلك المنتجات اللحمية والزيوت والدهون الحيوانية، كما تتضمن القائمة أيضا الحلويات بشتى أنواعها بما في ذلك الشكولاطة والمرطبات والبسكويتات والمضافات الغذائية المعبأة مسبقا والموجهة للبيع على الحال أو الموجهة للصناعات الغذائية.

وفي سياق ذي صلة، تتضمّن القائمة الحليب ومشتقاته بما فيها الكازيينات وكل أنواع الأجبان الموجهة للتحويل أو الصناعات الغذائية والمستحضرات الموجهة للرضع ومستحضرات المتابعة والأنفحة وهي مواد توضع في الجبن والمعطّرات الاصطناعية.

هذا، وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة وترقية الصادرات باشرت خلال الأشهر الأخيرة سلسلة من الإجراءات لضمان جودة المنتجات التي تدخل السوق الجزائرية لحماية المستهلك المحلي، سواء من خلال القرارات المتعلقة بوسم “حلال” أو تلك المرتبطة بتحديد المنشأ.