10 نصائح للحصول على أفضل إشارة من جهاز الوايفاي

إذا كانت شبكة”واي فاي” لديك تبدو بطيئة في بعض الغرف، فقد لا يكون جهاز التوجيه الخاص بك في أفضل موقع، لذلك عليك مراعاة بعض الشروط.

تعتمد قوة الإشارة ومداها على عوامل مثل نطاق التردد، وحساسية جهاز الاستقبال ونوع الهوائي، بالإضافة إلى تقنية التعديل.

كما تلعب الأرضيات والجدران والعوائق المادية وتداخل الأجهزة على إضعاف الإشارة، لذلك من المهم اتباع هذه النصائح للحصول على أفضل تغطية للشبكة.

اختر المكان

إذا كانت الإشارة غير مستقرة في أماكن معينة في منزلك، فعليك نقل الجهاز إلى مكان آخر، لأنه قد لا يكون في المكان المناسب.

ابحث عن المركز

يحتاج جهاز التوجيه الخاص بك إلى الدخول أو القرب من مركز المنطقة الأكثر أهمية في منزلك، أينما تريد السرعة القصوى، استهدف مركز ذلك الموقع.

عدم إخفاء الجهاز

لا تخفي جهاز التوجيه الخاص بك خلف الكتب أو التلفاز، يجب أن تعمل الإشارة لديك بما يكفي لاختراق جدران وأرضيات منزلك.

تحقق من قوة الإشارة

تجوّل في منزلك بجهاز المودام وراقبه لمعرفة مدى قوة الإشارة في الغرف المختلفة، وفقا لموقع howtogeek.

تجنب الأسطح العاكسة

ترتّد بعض إشارات “وايفاي” عن النوافذ والمرايا وخزائن الملفات المعدنية وأسطح العملالمصنوعة من الفولاذ المقاوم للصدأ، مما يقلل من نطاق الشبكة.

تداخل الأجهزة

تجنب تثبيت جهاز التوجيه بالقرب من الأجهزة التي ترسل إشارات لاسلكية، مثل الميكروويف، والهواتف اللاسلكية، الثلاجة.

من المرجح أن تولّد الأجهزة التي ترسل في نطاق تردد 2.4 جيقا هرتز تداخلا مع الشبكة، بحسب موقع lifewire.

الابتعاد عن الزاوية

لا تترك جهاز التوجيه في زاوية منزلك، وإلا ستنخفض التغطية اللاسلكية لديك بشكل كبير.

ضعه في مكان عال

ضع جهازك على طاولة أو رف واحتفظ به أعلى قليلا للاستفادة بشكل أفضل من الإرسال من الهوائيات متعددة الاتجاهات.

حافظ على أمان جهازك

احتفظ بجهاز”الوايفاي” بعيدا عن الماء أو النار وتجنب الحرارة والرطوبة لمنع تلف الجهاز الذي سيؤثر سلبا على أدائه.

ضع الهوائيات بزاوية مائلة

إذا كان جهازك يحتوي على هوائيين، فإن الزاوية الموصى بها تتراوح بين 45 درجة و60 درجة.

وإذا كان يحتوي على ثلاث هوائيات، فيمكنك وضع الهوائي الأوسط بشكل مستقيم، مثلما جاء في موقع tp-link.