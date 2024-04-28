10 نقابات تستعجل الإفراج عن قانون مستخدمي التربية

أشادت بقرار الرئيس تبون لمراجعته ونهجه الإصلاحي

ناشد تكتل من النقابات المستقلة لقطاع التربية الوطنية، التدخل السريع لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للإفراج عن القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية ونظامهم التعويضي، في أقرب وقت ممكن، ضمانا لاستقرار القطاع وكعربون وفاء تجاه هذه الفئة المنتجة، والتي أضحت تحقق معدلات مرتفعة للنمو العلمي والاقتصادي والثقافي، بالنظر إلى أن “الموارد البشرية هي الثروة الرئيسية للأمم وركيزتها الأساسية للتنمية، في عالم يتسم بالتطور والتغيّر السريع على كافة الأصعدة”.

ولفت “التكتل”، الذي يضم بدوره عشر نقابات مستقلة، إلى أن الرئيس تبون، باعتباره القاضي الأول في البلاد، أسّس فيما سبق “لنهج إصلاحي” مبني على 54 التزاما، يتوزع على خمسة محاور رئيسية، قد شكّلت ولا زالت تشكّل الإطار العام لعمل الحكومة ومؤسسات الدولة، ومن بينها اعتماد سياسة اجتماعية ملائمة لتحسين الإطار المعيش للمواطن، من خلال الحرص على ترقية الحياة المهنية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية.

وأبرز “التكتل” في رسالة موجّهة إلى رئيس الجمهورية، تحمل توقيع 10 نقابات مستقلة، عدة جوانب في ملف مشروع القانون الأساسي الخاص بمستخدمي التربية الوطنية، حيث أوضح بأنه ومنذ إعلان الرئيس التاريخي ذات ماي 2021، عن الشروع رسميا في إعادة النظر في القانون الأساسي، فقد بادر جل الشركاء الاجتماعيين ممثلين لـ27 تنظيما نقابيا، بتقديم مقترحاتهم ومطالبهم المستوحاة من قواعدهم النضالية، حيث ساهموا، آنذاك ورفقة ممثلي وزارة التربية الوطنية، منذ مارس 2022، وطيلة 34 جلسة عمل، في مناقشة وتعديل الاختلالات الواردة في المرسوم التنفيذي ساري العمل به حاليا 12/240، بكل جدية ومسؤولية تقتضيها الضرورة.

وإلى ذلك، أضاف التكتل النقابي، بأن الأشغال حول القانون الأساسي الجديد، قد اختتمت بعقد لقاء إعلامي في 26 نوفمبر 2022، وأكد على أنه ومنذ ذلك التاريخ، يعيش مستخدمو التربية حالة من الترقب، نظرا للفترة الطويلة التي استغرقتها عملية المراجعة والإثراء من جهة، ومن جهة ثانية، شح المعلومة الموثوقة حول مصير المشروع وضبابية سقفه الزمني من جهة أخرى.

ويضم التكتل بدوره، كل من النقابة الوطنية المستقلة لمساعدي ومشرفي التربية، النقابة الوطنية لمديري المدارس الابتدائية، النقابة الوطنية لموظفي المخابر لقطاع التربية، النقابة الجزائرية لعمال التربية، النقابة الوطنية المستقلة لنظار الثانويات، النقابة المستقلة لموظفي التوجيه والإرشاد المدرسي والمهني، النقابة الوطنية المستقلة لموظفي المصالح الاقتصادية لقطاع التربية، المجلس الوطني المستقل لمديري الثانويات، والنقابة الوطنية المستقلة لمستشاري التربية.