10 ولايات جنوبية في ذيل الترتيب المدرسي!

نتائج امتحان شهادة التعليم المتوسط

تمكنت مديرية التربية لولاية تيزي وزو للسنة 15 على التوالي من الظفر بالمرتبة الأولى وطنيا، بينما أحدثت مديرية التربية لولاية بجاية المفاجأة، لتعود إلى الواجهة بافتكاكها المرتبة الثانية تليها في المرتبة الثالثة مديرية التربية لولاية قسنطينة، التي تمكنت وبعد سنوات من الجد والمثابرة من حجز مكان لها ضمن الأوائل، فيما جاءت 10 ولايات جنوبية في ذيل الترتيب.

تيزي وزو الأولى وعودة بجاية إلى الواجهة وسطيف تحدث المفاجأة

وبناء على جدول ترتيب الولايات، تحوز “الشروق” نسخة منه، فقد احتلت مديرية التربية لولاية تيزي وزو المرتبة الأولى وطنيا في امتحان شهادة التعليم المتوسط لهذه الدورة، للسنة 15 على التوالي وبنسبة نجاح بلغت 83.03 بالمائة، تليها في المرتبة الثانية بجاية التي تمكنت من العودة إلى الواجهة بنسبة نجاح بلغت 78.45 بالمائة، فيما حجزت قسنطينة مكانها ضمن الأوائل بنسبة نجاح بلغت 73.76 بالمائة.

وحسب نفس الجدول، فقد تمكنت مديرية التربية لولاية جيجل من المحافظة على التفوق بفضل العمل الدءوب، حيث احتلت المرتبة الرابعة بنسبة نجاح قدرت بـ73.17 بالمائة، فيما أحرزت مديرية التربية لولاية سطيف تقدما ملحوظا وتمكنت بفضل جهود الطاقمين الإداري والبيداغوجي من افكتاك المرتبة الخامسة بنسبة نجاح قدرت بـ69.83 بالمائة، في حين تمكنت مديرية التربية لولاية بومرداس من تحقيق التميز والمحافظة على نفس النتائج بافتكاكها المرتبة السادسة بنسبة نجاح قدرت بـ67.47 بالمائة.

أما بخصوص مديريات التربية الثلاث للجزائر العاصمة، فقد استطاعت حجز مكان لها ضمن المراتب الـ10 الأولى، إذ افتكت مديرية التربية للجزائر غرب المرتبة الثامنة بنسبة نجاح بلغت 66.71 بالمائة، رغم جملة المشاكل التي واجهتها خلال الموسم الدراسي الجاري، خاصة ما تعلق بحالة الاكتظاظ التي شهدتها الأفواج التربوية ونقص التأطير البيداغوجي، في حين جاءت مديرية التربية للجزائر وسط في المرتبة الـ10 بنسبة نجاح بلغت 66.47 بالمائة، تليها مديرية التربية للجزائر شرق التي احتلت المرتبة 11 بنسبة نجاح 66.13 بالمائة، بالمقابل فقد تم تسجيل عودة مديريتي التربية لولايتي قالمة والبويرة إلى الواجهة، بنسب نجاح قدرت بـ66.02 بالمائة و66.63 بالمائة على التوالي.

وأشار الجدول ذاته إلى مديريات التربية التي تراجعت بشكل ملفت للانتباه من حيث نسب النجاح في الشهادة، ويتعلق الأمر بسعيدة ومعسكر وتيارت، والتي لطالما حافظت على الريادة باحتلالها للمراتب الأولى على مدار سنوات عديدة، وعليه فقد جاءت مديرية التربية لولاية سعيدة في المرتبة 29 بنسبة نجاح 57.27 بالمائة، تليها في المرتبة 30 مديرية التربية لمعسكر بنسبة نجاح بلغت 57.08 بالمائة، لتحتل مديرية التربية لولاية تيارت المرتبة 42 بنسبة نجاح بلغت 48.22 بالمائة.

ورغم ظروف التمدرس الصعبة، التي ميزت هذه السنة الدراسية والتي فرضت مواصلة العمل بنظام التفويج ودمج مخططات التمدرس الاستثنائية، إلا أن مديرية التربية لولاية المدية، قد تمكنت من افكتاك المرتبة 17 بنسبة نجاح بلغت 62.51 بالمائة، في حين جاءت ولايات ميلة ومستغانم وعين الدفلى والشلف وعنابة وسكيكدة والبليدة وسوق أهراس ضمن المراتب الـ20 الأولى، بنسب نجاح تراوحت بين 65.16 و61.22 بالمائة.

وبناء على نفس النتائج، فقد جاءت عشر مديريات للتربية في ذيل الترتيب بنسب نجاح تراوحت بين 43.93 و8.33 بالمائة، ويتعلق الأمر بولايات المنيعة والأغواط وبشار وإليزي وتيميمون وعين صالح وتمنراست وجانت وعين قزام، بالإضافة إلى مديرية التربية لولاية الجلفة والتي جاءت في المرتبة 49 بنسبة نجاح بلغت 41.18 بالمائة، إذ لم تتمكن من إحراز تقدم في النتائج رغم عديد اللجان الوزارية التفتيشية التي تم إيفادها للولاية للتحقيق في أسباب التعثر المدرسي.