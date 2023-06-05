100ألف مليار.. دفع وسحب إلكتروني في 120 يومًا!

سباق الرقمنة بالوزارات والمؤسسات والبنوك يتواصل

كشف تجمع النقد الآلي “جي مونيتيك” في حصيلته الأخيرة عن مبالغ طائلة للتعاملات المالية الإلكترونية في الجزائر في ظرف 4 أشهر من بداية السنة 2023، أي خلال 120 يوما، تجاوزت 100 ألف مليار سنتيم.

ويرجع ارتفاع التعاملات النقدية الإلكترونية في الجزائر خلال الأشهر الأخيرة إلى الاتفاقيات المكثّفة التي تم إبرامها مع وزارات ومؤسسات عمومية وبنوك لتكريس الدفع الرقمي، حيث بلغت التبادلات 1073 مليار دينار منذ بداية العام، أي أزيد من 100 ألف مليار سنتيم.

وتشمل هذه المبالغ وفق الحصيلة التي اطلعت عليها “الشروق” الدفع الإلكتروني، ونشاطات السحب على الجهاز النقدي ونشاط الدفع على محطّة الدفع الإلكتروني، ونشاط الدفع بواسطة الهاتف، وعادلت فواتير الدفع عبر الأنترنت بداية من 1 جانفي إلى 30 أفريل 7.893 مليار دينار، ويتعلّق الأمر بدفع فواتير الهاتف والاتصالات والنقل والتأمين والخدمات الإدارية وبيع السلع والرياضة والترفيه.

كما تمّ إجراء في نفس الفترة 3.612 مليون عملية للدفع عبر الأنترنت مع إحصاء وجود 351 تاجر للويب منخرط في نظام الدفع الالكتروني البينبنكي، وتحقيق منذ انطلاق الدفع على الانترنت حوالي 25 مليون معاملة.

وبخصوص المبلغ الإجمالي لمعاملات السحب عبر أجهزة الدفع البين البنكية، فقد عادل خلال ذات الفترة 1056 مليار دينار أما بخصوص نشاط الدفع على محطة الدفع الإلكتروني فقد بلغ 9.161 مليار دينار، وهي أرقام قياسية ومبالغ طائلة تضاف إليها التبادلات المسجلة في إطار عملية الدفع عبر الهاتف، والتي لم يتم الكشف عن قيمتها لحدّ الساعة.

وباشرت الحكومة عبر مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية والهيئات الرسمية إجراءات ماراطونية لتعميم الرقمنة في ظرف قياسي استجابة لأوامر رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الذي أمهل قطاع المالية على سبيل المثال 6 أشهر لاستكمال الملف، ويتعلق الأمر بجمركة الجمارك وأملاك الدولة والضرائب.

وبالمقابل صادقت مؤسسات وهيئات أخرى على إجراءات جديدة لرقمنة الدفع وتعميم السداد الإلكتروني، من خلال إبرام اتفاقيات مع البنوك على غرار تلك الموقعة مؤخرا بين الجمعية المهنية للبنوك ومؤسسة الجزائرية للمياه، والخطوات التي اتخذتها شركة “سيال”، والاتفاقات التي أبرمها كل من البنك الوطني الجزائري والبنك الخارجي الجزائري ومتعاملين مصرفيين آخرين لتكريس الدفع الإلكتروني.

وسبق وأن صرّح رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية لزهر لطرش أن جميع البنوك في الجزائر مُصمّمة على تنفيذ مسار تطوير وعصرنة القطاع، تماشيا مع تطلعات السلطات العمومية بهدف خدمة الأفراد والمؤسسات، مشيرا إلى أن الهدف المتطلّع إليه يبقى الارتقاء بمجال النقديات والدفع الالكتروني ورقمنة القطاع.

ويرتقب أن تبرم البنوك مستقبلا اتفاقيات مع مؤسسات هامة من أجل تعميم عمليات الدفع الالكتروني لتحقيق الشمول المالي، كما تسعى الأخيرة في إطار ترسيخ الثقافة المالية لإطلاق شراكات مع عدة دوائر وزارية كالتعليم العالي والتربية الوطنية والثقافة والتكوين والتعليم المهنيين من أجل تعزيز المفاهيم المتعلقة بالثقافة المالية.