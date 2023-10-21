-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
العالم

100 ألف شخص يتظاهرون في لندن دعما لفلسطين

الشروق أونلاين
  • 148
  • 0
100 ألف شخص يتظاهرون في لندن دعما لفلسطين
ح. م
سار اليوم، السبت 21 أكتوبر، حوالي 100 ألف شخص في شوارع لندن وذلك من أجل دعم فلسطين.

عرف الشّارع اللّندني اليوم، السبت 21 أكتوبر، مسيرة شارك فيها حوالي 100 ألف شخص وذلك دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النّار في غزّة.

وحسب ما نقلته وكالة “رويترز“، فسار المتظاهرون في شوارع العاصمة البريطانية حاملين أعلاما فلسطينية ولافتات، كما ردّدوا شعارات مساندة لفلسطين ومؤيّدة لاستقلالها كما طالبوا بوقف القصف عليها. وهذا قبل أن يجتمعوا في شارع، داونينغ ستريت، أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك.

رويترز نقلت تصريحا لمشاركة في التظاهرة قالت فيه “كفلسطينية ترغب في العودة إلى ديارها في يوم من الأيام، وكفلسطيني لديه إخوة وأخوات في غزة وعائلة، أتمنى أن نتمكن من فعل المزيد ولكن الاحتجاج هو ما يمكننا القيام به في هذه اللحظة”.

الوكالة قالت أيضا أن المشاركين في التظاهرة رفعوا شعارات مناهضة لإسرائيل. فرفع متظاهر لافتة بصور لكل من بايدن، سوناك ونتانياهو كتب عليها “مطلوبون لجرائم حرب”.

وقبل المسيرة كانت الشرطة البريطانية قد حذّرت من رفع شعارات مؤيدة لحركة “حماس” وقالت أنها ستعتقل مباشرة حاملها، كون بريطانيا تصنف حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” منظمة إرهابية. لكن لم يتم تسجيل أي حالة اعتقال والمسيرة جرت في سلمية.

مقالات ذات صلة
تنديدا بمجازر نتنياهو ودعما لغزة.. مئات اليهود يعتصمون بمبنى الكونغرس

تنديدا بمجازر نتنياهو ودعما لغزة.. مئات اليهود يعتصمون بمبنى الكونغرس

هكذا يعمل الصهاينة على تشويه الخصوم وترويج الإشاعة

هكذا يعمل الصهاينة على تشويه الخصوم وترويج الإشاعة

زيارة مرتقبة لغوتيريش إلى معبر رفح

زيارة مرتقبة لغوتيريش إلى معبر رفح

أكثر من 1400 قتيل و4600 جريح إسرائيلي منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”

أكثر من 1400 قتيل و4600 جريح إسرائيلي منذ بدء عملية “طوفان الأقصى”

قصف أهداف تابعة لحزب الله ومحللون إسرائيليون: هو يحقق ما يريد!

قصف أهداف تابعة لحزب الله ومحللون إسرائيليون: هو يحقق ما يريد!

كتائب القسّام أطلقت سراح محتجزتين أمريكيتين لدواع إنسانية

كتائب القسّام أطلقت سراح محتجزتين أمريكيتين لدواع إنسانية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد