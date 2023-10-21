100 ألف شخص يتظاهرون في لندن دعما لفلسطين

سار اليوم، السبت 21 أكتوبر، حوالي 100 ألف شخص في شوارع لندن وذلك من أجل دعم فلسطين.

عرف الشّارع اللّندني اليوم، السبت 21 أكتوبر، مسيرة شارك فيها حوالي 100 ألف شخص وذلك دعما لفلسطين وللمطالبة بوقف فوري لإطلاق النّار في غزّة.

وحسب ما نقلته وكالة “رويترز“، فسار المتظاهرون في شوارع العاصمة البريطانية حاملين أعلاما فلسطينية ولافتات، كما ردّدوا شعارات مساندة لفلسطين ومؤيّدة لاستقلالها كما طالبوا بوقف القصف عليها. وهذا قبل أن يجتمعوا في شارع، داونينغ ستريت، أمام مكتب رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك.

رويترز نقلت تصريحا لمشاركة في التظاهرة قالت فيه “كفلسطينية ترغب في العودة إلى ديارها في يوم من الأيام، وكفلسطيني لديه إخوة وأخوات في غزة وعائلة، أتمنى أن نتمكن من فعل المزيد ولكن الاحتجاج هو ما يمكننا القيام به في هذه اللحظة”.

الوكالة قالت أيضا أن المشاركين في التظاهرة رفعوا شعارات مناهضة لإسرائيل. فرفع متظاهر لافتة بصور لكل من بايدن، سوناك ونتانياهو كتب عليها “مطلوبون لجرائم حرب”.

وقبل المسيرة كانت الشرطة البريطانية قد حذّرت من رفع شعارات مؤيدة لحركة “حماس” وقالت أنها ستعتقل مباشرة حاملها، كون بريطانيا تصنف حركة المقاومة الفلسطينية “حماس” منظمة إرهابية. لكن لم يتم تسجيل أي حالة اعتقال والمسيرة جرت في سلمية.