100 ألف طن من النفايات الحديدية “للبيع” في مركّب الحجار

أعلن المدير العام لمركّب سيدار الحجار بولاية عنابة لطفي كمال مانع، عن عرض 100 ألف طن من النفايات الحديدية غير القابلة للاسترجاع بالمركّب، للبيع من أجل إعادة الاستعمال.

وأوضح مانع لوكالة الأنباء الجزائرية أنه قد تمّ تخصيص مساحة تقدّر بنحو هكتارين بالمركب، من أجل تجميع النفايات الحديدية، ومخلّفات الدورة الإنتاجية.

وتوجّه النفايات الحديدية غير القابلة للاسترجاع بالمركّب إلى إعادة الاستغلال خارج المصنع، لتموين عدّة فروع من النشاطات.

ويتمّ ذلك، حسب ما ذكره ذات المسؤول، عن طريق تحويل هذه النفايات إلى مواد أولية، قابلة لإعادة الاستخدام في الأشغال العمومية، ونشاطات صناعية وتحويلية أخرى.

وقد أعلنت إدارة المركّب عن عملية بيع هذه النفايات، بعد تحديد دفاتر الشروط. وفق القوانين المعمول بها في هذا الإطار.

ويتربع مركب سيدار الحجار على أكثر من 900 هكتار. وهو يشغّل ما يزيد عم 5500 عامل. ويتوقّع أن ينتج نحو 800 ألف طن من المنتجات الحديدية في العام الجاري.