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اقتصاد

100 شركة أمريكية ناشطة في الجزائر

راضية مرباح
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100 شركة أمريكية ناشطة في الجزائر
أرشيف

أكد الناطق الرسمي باسم السفارة الأمريكية بالجزائر، خالد وولفثبرغ، ان مجموع الشركات الأمريكية الناشطة بالجزائر يصل عددها إلى 100، في حين شاركت 36 شركة امريكية في المعرض الدولي المقام حاليا بقصر المعارض الدولي، ثلثها يهتم بالمجال الزراعي، أما البقية فهي متنوعة ما بين مجال الصيدلة والصناعة والتكنولوجية.

وأوضح ممثل السفارة الأمريكية، الثلاثاء، ان السوق الجزائرية لديها الكثير من الإمكانات، وصفها بـ”الهائلة”، وهو ما يؤكده التدفق الكبير من الوفود والمستثمرين على المعرض.

وحول سؤال “الشروق” عن آفاق الشراكة بين البلدين، ذكر المتحدث انها ترتكز على الكثير من الجوانب وعلى رأسها الملفات الثقافية، الاقتصادية والتجارية وخاصة اللغة الانجليزية، مشيرا ان السفارة تولي أهمية كبيرة لتوسيع الانجليزية بالجزائر رفقة حكومتها.

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