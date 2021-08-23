100 صيدلي معني بتلقيح العاصميين وهذه شروط العملية

رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص لـ"الشروق":

تحصل إلى حد الساعة، أكثر من 100 صيدلي على رخصة التلقيح ضد فيروس كورونا بالعاصمة، في حين لا تزال عملية التسجيل متواصلة، في وقت تسعى ذات المصالح إلى إدخال الأطباء الخواص في العملية لتخفيف الضغط على المستشفيات حسب ما تم تأكيده من قبل ممثلي الصيادلة بولاية الجزائر.

وكشف نائب رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، رحام شفيق في تصريح لـ”الشروق”، أن عدد الصيادلة المسجلين في عملية التلقيح وصل إلى يومنا هذا، أي منذ أسبوع من انطلاق الحملة، 110 صيدليا وهذا في إطار حملة تطوعية بالتنسيق مع وزارة الصحة بهدف الرفع من وتيرة عملية التلقيح الوطنية لتصل إلى حدود 80 بالمائة.

وفي هذا الإطار، عبر رحام شفيق، عن تفاؤله الكبير في الوصول إلى نسبة 60 بالمائة من الصيادلة بالعاصمة الذين ستمنح لهم تراخيص للقيام بعملية تلقيح المواطنين ضد كورونا.

وبخصوص عملية التكوين في عملية التلقيح، أكد رحام شفيق، انه تم الشروع فيها يوم 22 أوت الحالي وفق ما نص عليه القرار رقم 43 الموقع في 7 أوت 2021، الذي يرخص للصيدليات الخاصة بإجراء التلقيح ضد فيروس كورونا، بالتعاون مع كل من المجلس الوطني لأخلاقيات مهنة الصيدلة والنقابة الوطنية للصيادلة الخواص والفيدرالية الجزائرية للصيدلة ومعهد باستور، مضيفا انه سيتم منحهم شهادة التأهيل للقيام بالتلقيح وإجراء الكشف المبكر والسريع عن كورونا لمحاصرة الوباء وتخفيف الضغط عن المستشفيات.

وأشار محدثنا إلى أن تكوين الصيادلة سيكون عن بعد عن طريق عرض صور وفيديوهات.