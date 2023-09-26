100 ألف طن من الموز لخفض الأسعار إلى 200 دينار

الشروع في منح رخص توطين بنكي جديدة للمستوردين

شرعت وزارة التجارة وترقية الصادرات رسميا في توزيع رخص التوطين البنكي لاستيراد الموز على المتعاملين المعنيين بالعملية، وفق دفتر الشروط الجديد المنظم للنشاط.

وحسب مصادر “الشروق”، تمت الموافقة لحد الساعة على استيراد 100 ألف طن من هذه الفاكهة بغية خفض أسعار الكيلوغرام الواحد إلى حدود 200 و250 دينار قريبا، في حين يصل سعر الموز حاليا 350 دينار.

ويتخوّف القائمون على ضبط الأسواق في قطاع التجارة من تدخّل المضاربين مرّة أخرى لخلق ندرة الموز وبلوغ أسعاره مستويات قياسية، لاسيما خلال شهر رمضان المقبل، وهو ما دفع بالوزارة إلى استباق الوضع بأشهر طويلة ومنح تراخيص هي عبارة عن وثائق للتوطين البنكي لاستيراد كميات ضخمة تصل 100 ألف طن من هذه الفاكهة لتطويق “البزنسة”.

وسبق لوزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، أن كشف عن فحوى دفتر شروط استيراد الموز شهر أفريل المنصرم، مؤكدا أن نقص مادة الموز في السوق أدى إلى ارتفاع الأسعار حينها، ودفع إلى استحداث دفتر شروط جديد للاستيراد لخفض السعر.

وأكد الوزير في تصريحات سابقة أنه سيتم الرفع من حجم الاستيراد بقرار من السلطات العمومية، عبر رفع حصص الاستيراد هذه الفترة، على اعتبار أن ارتفاع أسعار الموز يؤدي آليا إلى رفع أسعار فواكه أخرى.

وفيما يتعلق بشروط استيراد الموز، كان قد أكد الوزير أن هناك دفتر أعباء لكل مستورد، ومن بين الشروط احترام السعر المرجعي وأيضا تحويل المستوردين تدريجيا إلى مستثمرين، مع العلم أن وزارة الفلاحة تعهدت هي الأخرى بمرافقتهم ووعدت بمنحهم فضاءات للاستثمار في هذه المادة بمرافقة من الدولة.

وتأتي إجراءات ضبط أسعار مادة الموز في السوق من طرف وزارة التجارة تكملة لإجراءات تم اتخاذها لضبط وفرة مواد أخرى على غرار اللحوم بالتنسيق مع مصالح وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، وأيضا مختلف المواد واسعة الاستهلاك التي يتم استيراد بعضها من الخارج.