100 غارة صهيونية خلال 10 دقائق.. الصليب الأحمر اللبناني يحذر: الوضع صعب 

نفذ جيش الاحتلال الصهيوني، سلسلة غارات استهدفت أبنية سكنية في قلب بيروت ومناطق أخرى من لبنان، ما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا والجرحى.

وأفادت مصادر ميدانية عن استخدام “أحزمة نارية” في عدد من المناطق، مع دوي انفجارات متتالية هزّت بيروت والضاحية الجنوبية، وسط تصاعد أعمدة الدخان في أكثر من منطقة.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة 22 آخرين في غارة صهيونية اليوم الأربعاء على صيدا، وفق بيان رسمي.

ووفق “الوكالة الوطنية للإعلام”: “استهدفت مسيرة معادية فجرا، سيارة على كورنيش صيدا البحري كانت متوقفة أمام مقهيين (مقهى القلعة وكازا كافية) الأمر الذي أدى إلى سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى”.

وأشارت إلى “احتراق السيارة وتدمير المقهيين اللذين كانا يعجان بالزائرين، فيما هرعت سيارات الإسعاف التابعة للصليب الأحمر والدفاع المدني إلى المكان”.

وأوضحت وسائل إعلام لبنانية أن الاحتلال الصهيوني نفّذ أكبر ضربة في أنحاء لبنان منذ بدء عملية زئير الأسد، مشيراً إلى انه خلال 10 دقائق وفي عدة مناطق بالتزامن أنجز ضربة استهدفت نحو 100 هدف.

وفي ضوء عدم التزام الاحتلال حتى الآن باتفاق وقف إطلاق النار الذي يشمل لبنان، دعت قيادة الجيش اللبناني المواطنين إلى التريّث في العودة إلى القرى والبلدات الجنوبية، وعدم الاقتراب من المناطق التي توغّلت فيها قوات الاحتلال، حفاظًا على سلامتهم.