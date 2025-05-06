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اقتصاد
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100 لقاء لاختيار صفقات المرحلة المقبلة.. هذه تفاصيل ملتقى إفريقيا بالجزائر

إيمان كيموش
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100 لقاء لاختيار صفقات المرحلة المقبلة.. هذه تفاصيل ملتقى إفريقيا بالجزائر
ح.م

يشارك مسؤولون حكوميون، رجال أعمال، مستثمرون، رؤساء مؤسسات مالية، وممثلون عن غرف التجارة من مختلف الدول الإفريقية والعربية والدولية في فعاليات الطبعة الحادية عشرة من ملتقى إفريقيا للتجارة والاستثمار، التي ستنعقد يومي 10 و11 ماي 2025 بفندق الشيراطون بالعاصمة الجزائر، تحت شعار “التكامل والازدهار الإفريقي”.

وحسب بيان إعلامي تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن هذا الحدث الاقتصادي البارز، الذي ينظمه المركز العربي الإفريقي للاستثمار والتطوير (CAAID)، بالتعاون مع الاتحاد الوطني للمقاولين العموميين (UNEP)، وبدعم من الاتحاد الإفريقي، جامعة الدول العربية، البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والمصرف العربي للاستثمار في إفريقيا، سيتناول محاور محورية تتعلق بـالتمويل والاستثمار في إفريقيا، التحديات والفرص، آفاق التكامل الاقتصادي في ظل منطقة التجارة الحرة القارية، الأمن الغذائي، التحول الطاقوي، الرقمنة، والبنية التحتية كدعائم للتنمية ودور المؤسسات المالية الإفريقية والدولية في تمويل المشاريع التنموية.

ويتضمن برنامج الملتقى تنظيم أكثر من 100 لقاء ثنائي وجماعي بين الفاعلين الاقتصاديين من القطاعين العام والخاص، لبحث فرص التعاون وتوقيع اتفاقيات شراكة استراتيجية.

كما يشهد الحدث تنظيم منتدى الأعمال الجزائري–الأوغندي لدعم المبادلات الثنائية، وندوة الشراكة الجزائرية–الموريتانية لاستكشاف مجالات التعاون في قطاعات الطاقة، الزراعة، والخدمات اللوجستية، إلى جانب التحضير لمشاركة الجزائر في المعرض الاقتصادي بالعاصمة نواكشوط.

ويُقام على هامش الملتقى معرض اقتصادي للتعريف بالمنتجات الجزائرية وفرص التصدير نحو الأسواق الإفريقية، بالإضافة إلى جلسات متخصصة للتعريف بمناخ وفرص الاستثمار في الجزائر، مع عرض تفصيلي للقطاعات ذات الأولوية، والتسهيلات الممنوحة للمستثمرين الأجانب.

ويُعد هذا الموعد الاقتصادي محطة استراتيجية لتعزيز الشراكات والتكامل بين دول القارة، وتجسيد رؤية الجزائر الهادفة إلى تنويع الاقتصاد ودعم مسار الاندماج الإفريقي.

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