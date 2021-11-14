100 مؤسسة يابانية ترغب في الاستثمار بالجزائر

السفارة منحت 660 مليون سنتيم لتجهيز مركز نفسي بيداغوجي بالشلف

أكد السفير الياباني أكيرا كنو، على هامش وقوفه على تجسيد مشروع الهبة التضامنية التي خصها للمركز البيداغوجي النفسي للأطفال المعوقين ذهنيا بولاية الشلف، على اهتمام العديد من المؤسسات اليابانية للاستثمار في الجزائر، ولكن جائحة الكوفيد عطلت وتيرة الاستثمار بين البلدين.

وأضاف السفير بأنه سيتم تقديم معلومات حول المناخ الاقتصادي للمؤسسات الراغبة في الاستثمار بالجزائر لتسهيل مهمتهم وتمكينهم من اختيار توجهاتهم الاقتصادية، ثم أبرز ممثل اليابان في الجزائر أن زهاء 100 مؤسسة يابانية قد أبدت رغبتها خلال أشغال ملتقى ياباني جزائري حول الاستثمار في الجزائر.

للإشارة، قامت سفارة اليابان بالجزائر بتدعيم المركز النفسي البيداغوجي للمعوقين ذهنيا “آمال” بالشلف بمجموعة من التجهيزات المتطورة الخاصة بقاعة النفسي البيداغوجي.

وقام السفير، الأحد، رفقة السلطات الولائية بالوقوف على تجهيز المنشأة، بعتاد متطور بقدرته التكفل الأفضل بهذه الفئة وإعادة إدماجها بالمجتمع، وتتمثل هذه الهبة في غلاف مالي من السفارة اليابانية يقدر بأزيد من 660 مليون سنتيم وهذا في إطار برنامج “كوزانون” الممول من طرف الحكومة اليابانية لدعم المشاريع المحلية التي تندرج في إطار الأمن الإنساني.

وأبدى السفير الياباني إعجابه بالمجهودات التي تبذلها جمعية آمال للتكفل بالأطفال المعوقين ذهنيا، مبديا ارتياحه لتجسيد مشروعة قاعة النفسي البيداغوجي وفق المقاييس المعمول بها مما سيتيح تكفلا أفضل بشريحة ذوي الاحتياجات الخاصة.