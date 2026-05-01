المديرية الفنية الوطنية:

100 مرشح يشاركون في التربص التكويني المؤهل لنيل إجازة “كاف أ”

انتقت المديرية التقنية الوطنية مائة (100) مرشح للمشاركة في تربصات تكوينية قصد نيل رخصة تدريب “كاف أ” للموسم 2026-2027، بحسب ما أفاد به بيان الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) عبر موقعه الرسمي.

وأوضح ذات المصدر، أن المرشحين المقبولين قد وزعوا على أربع مجموعات، تضم كل واحدة 25 مرشحا، على أن تقام الدورات الخاصة بالمقياس الأول على النحو التالي: المجموعة (الأولى) من 31 ماي إلى 4 جوان، المجموعة الثانية من 5 إلى 9 جويلية، (الثالثة) من 12 إلى 16 جويلية، (الرابعة) من 19 إلى 23 جويلية.

ويشارك المرشحون في اختبارات تقييم فردية، إلى جانب حصص تطبيقية تركز على التمارين والوضعيات الميدانية، فضلا عن تحليل لقطات فيديو ونقاشات مبنية على مقاطع مختارة. وتندرج برمجة هذه التربصات في إطار السياسة الجديدة للتكوين التي سطرتها المديرية التقنية الوطنية، التي نظمت مرحلتها الأولى من 20 جويلية 2025 إلى 2 أفريل 2026.

مقالات ذات صلة
هذا ما قاله الحارس بن بوط عن عودته إلى “الخضر” (فيديو)

هذا ما قاله الحارس بن بوط عن عودته إلى “الخضر” (فيديو)

غويري يندمج في التدريبات الجماعية لأولمبيك مرسيليا

غويري يندمج في التدريبات الجماعية لأولمبيك مرسيليا

“الفيفا” تكشف عن الزي الرسمي للمتطوعين

“الفيفا” تكشف عن الزي الرسمي للمتطوعين

ألعاب القوى.. الجزائر تحصد 4 ميداليات جديدة في البطولة العربية لأقل من 20 سنة

ألعاب القوى.. الجزائر تحصد 4 ميداليات جديدة في البطولة العربية لأقل من 20 سنة

نيمار يتألق ويحلم بمونديال 2026 والنهائي أمام الأرجنتين

نيمار يتألق ويحلم بمونديال 2026 والنهائي أمام الأرجنتين

معاقبة عبدلي

معاقبة عبدلي

