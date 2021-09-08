100 مليون دولار.. فوائد الخزينة العمومية خلال كورونا

بفضل الإنتاج الوطني للصناعات التحويلية

أكد وزير الصناعة أحمد زغدار الأربعاء، بعنابة أهمية الاستثمارات المندرجة ضمن الجهد الوطني لتحقيق الأمن الغذائي، مثمنا جهود المتعاملين الاقتصاديين الرامية إلى تحقيق التكامل الاقتصادي، من خلال تنويع الأنشطة الاقتصادية في مجال الصناعات الغذائية.

وأوضح الوزير لدى معاينته للمؤسسة الاقتصادية الخاصة “ميتال بوكس” للتغليف المعدني وذلك في إطار الزيارة التي قام بها لولاية عنابة، حيث كان في اليوم الثاني من الزيارة، مرفوقا بوزير النقل عيسى بكاي، بأن “كسب رهان الأمن الغذائي يتطلب استثمارات مندرجة ضمن هذا التوجه”، مبرزا أن مؤسسة “ميتال بوكس” للتغليف المعدني بعنابة تمثل نموذجا يقتدى به في هذا المجال.

وصرح قائلا: “الجهد الوطني لتحقيق الأمن الغذائي يفرض تنويع وتكامل الأنشطة الاقتصادية في مجال الصناعات الغذائية”، مفيدا بأن ما حققته مؤسسة “ميتال بوكس” في هذا الظرف الخاص الذي فرضته جائحة كورونا يعد دليلا على “أن المؤسسة الجزائرية قادرة على رفع التحدي وتلبية احتياجات مختلف الوحدات التي تنشط في الصناعات الغذائية التحويلية”.

وأضاف الوزير بأن توفير احتياجات الوحدات التي تنشط في الصناعات التحويلية في هذه الفترة المرتبطة بجائحة كورونا بمنتج وطني ذي جودة عالية “مكن الخزينة العمومية من ادخار ما قيمته 100 مليون دولار كانت تستغل للاستيراد وسد احتياجات الوحدات التحويلية”، مشيدا بدور مثل هذه الوحدات في سد احتياجات السوق الوطنية وسعيها بمنتجات تنافسية لترقية التصدير.

خ. م