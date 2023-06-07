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رياضة

100 مليون للأوغنديين من أجل الفوز على الجزائر

علي بهلولي
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100 مليون للأوغنديين من أجل الفوز على الجزائر
ح.م
جانب من حفل اتحاد الكرة الأوغندي خُصّص لِدعم لاعبي المنتخب ماليا.

حفّز اتحاد أوغندا لِكرة القدم لاعبي منتخب بلاده بِمنحة مالية، من أجل حصد نقاط الفوز على الجزائر.

وتتبارى أوغندا مع المنتخب الوطني الجزائري بِمدينة دوالا الكاميرونية، في الـ 18 من جوان الحالي. ضمن إطار الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

ورصد اتحاد الكرة الأوغندي جائزة مالية قيمتها تُقدّر بِنحو 1.9 مليون دينار جزائري، دعما معنويا للاعبيه حتى يتجاوزوا عقبة “الخضر”.

وقال اتحاد الكرة الأوغندي، الأربعاء، إن المنحة تقدّمت بها شركة محلّية مُختصّة في خدمات الاتّصال اللاسلكي والهاتف المحمول.

وإذا كان “مُحاربو الصّحراء” قد تأهّلوا في تاريخ سابق إلى “كان” كوت ديفوار 2024، فإن منتخب أوغندا ما زال يتصارع على التأشيرة الثانية والأخيرة، قبل جولتَين من إسدال ستار التصفيات.

إضافة إلى ذلك، رصد اتحاد الكرة الأوغندي جائزة مالية أخرى، فحواها منح مبلغ يُقدر بِنحو 74 ألف دينار جزائري، لِأفضل لاعب في منتخب بلاده يُواجه رجال الناخب الوطني جمال بلماضي.

ترتيب الفوج:

1- الجزائر 12ن

2- تنزانيا

3- أوغندا

4- النيجر

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