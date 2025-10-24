10240 مترشح للمسابقات المهنية بجامعة التكوين المتواصل

مشاركة واسعة من مختلف الولايات في دورة أكتوبر 2025

شهدت جامعة التكوين المتواصل مشاركة واسعة في امتحانات المسابقات والاختبارات المهنية، والتي جرت الجمعة 24 أكتوبر 2025، وسط تنظيم محكم وتعبئة شاملة، عبر مختلف المراكز الجامعية المنتشرة عبر الوطن.

وقد بلغ عدد المترشحين الإجمالي 10240 مترشح من مختلف ولايات الوطن، موزعين على أكثر من 49 ولاية، كمراكز تابعة لجامعة التكوين المتواصل، من بينها مراكز الجزائر، البليدة، بجاية، وهران، المسيلة، بسكرة، سطيف، تلمسان، غرداية، ورقلة وغيرها.

للتذكير، فإن هذه الامتحانات تخص الأسلاك الإقليمية، الأسلاك المشتركة، الأسلاك الخاصة، وتشمل امتحانات مهنية وأخرى خارجية، ما يعكس تنوع مجالات المشاركة وأهمية هذه الدورة في ترقية الكفاءات وتحسين المسار المهني للموظفين عبر مختلف القطاعات.

من جهتها، حرصت إدارة الجامعة بالتنسيق مع المراكز الولائية على توفير كل الظروف التنظيمية الملائمة لإنجاح هذه الامتحانات، سواء من حيث التأطير البيداغوجي والإداري أو من حيث الجاهزية اللوجستية، لضمان سيرها في أجواء مهنية ومنظمة.

وتندرج هذه الدورة ضمن الجهود المستمرة لجامعة التكوين المتواصل في دعم تكوين وترقية الموارد البشرية عبر برامج التكوين المستمر والمسابقات المهنية، وذلك بالتعاون مع مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية.

وتأتي هذه الخطوة في إطار تجسيد مبدأ التعلم مدى الحياة، وتعزيز كفاءة الموظفين والعمال بما يسهم في تحسين الأداء المهني في مختلف مجالات العمل.

تجدر الإشارة إلى انه قد تم، هذه المرة، تجديد لجنة إعداد الأسئلة في مختلف الأسلاك والرتب، وتوجيه القائمين عليها إلى أهمية تحيين الأسئلة باتجاه مراعاة التشريعات الجديدة وكذا راهن المعرفة والبحث وطرائق الإدارة والتسيير، وهو ما انعكس فعلا في الامتحانات الحالية، كما تم تطوير آليات العمل لتختصر الكثير من أوجه البيروقراطية القديمة حتى يتسنى للجامعة تقديم خدمة عمومية تتسم بالمرونة والسرعة والدقة.