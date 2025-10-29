104 شهداء جراء العدوان الجديد على قطاع غزة

بينهم 46 طفلا و20 امرأة

قصف الاحتلال الصهيوني منذ مساء الثلاثاء، عدّة مناطق من غزة، في انتهاك جديد لاتفاق وقف الحرب على القطاع.

وأسفر العدوان عن استشهاد 104 فلسطينيين، منهم 46 طفلا، و20 امرأة. كما أصيب 253 آخرون بجروح، منهم 78 طفلا، و84 امرأة، وفق حصيلة ما وصل إلى مستشفيات القطاع منذ التصعيد وحتى مساء الأربعاء.

ليرتفع بذلك تعداد الشهداء جراء الانتهاكات الصهيونية المتكررة لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى 211 شهيدا. و68.643 شهيدا منذ بدء العدوان على غزة.

وقالت “حماس” في تصريح صحفي، إنه “لا علاقة لها بحادث إطلاق النار في رفح”، الذي اتخذه الاحتلال ذريعة لشنّ ضربات جديدة. مؤكدة “التزامها باتفاق وقف إطلاق النار”.

وجاء في تصريح المقاومة إن “القصف الإجرامي الذي نفّذه جيش الاحتلال الفاشي على مناطق من قطاع غزة، يمثّل انتهاكا صارخا للاتفاق. وامتدادٌ لسلسة الخروقات التي تم ارتكابها خلال الأيام الماضية”.

وجدّدت “حماس” مطالبتها للوسطاء الضامنين للاتفاق، بـ”التحرّك الفوري للضغط على الاحتلال، وكبح تصعيده الوحشي ضد المدنيين في قطاع غزة. ووقف انتهاكاته الخطيرة، وإلزامه بكافة بنود الاتفاق”.