 104 مباريات في مونديال 2026 خالية تماماً من التلاعب

"الفيفا" يُعلن نجاح خطة النزاهة:

أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) خلو جميع مباريات بطولة كأس العالم 2026 من أي مؤشرات على التلاعب بالنتائج أو وجود أنشطة مراهنات مشبوهة، معلناً الاختتام الناجح لعمليات “فريق العمل المعني بالنزاهة” الذي تولى مراقبة وتتبع مجريات المواجهات الـ104 في الوقت الفعلي طيلة أيام البطولة.

وارتقى “الفيفا” بآليات الرقابة خلال هذه النسخة المونديالية عبر تفعيل نظام مركزي متطور لجمع وتقييم البيانات، سمح بالتدقيق المستمر في تحركات أسواق المراهنات والأنشطة الميدانية داخل الملاعب، فضلاً عن ضمان سرعة تبادل التقارير والتنسيق الفوري بين مختلف الشركاء الدوليين للتعامل مع أي تنبيهات محتملة.

وشهدت خلية النزاهة تنسيقاً أمنياً واستخباراتياً غير مسبوق؛ حيث ضم فريق العمل ممثلين عن الاتحادات القارية الستة والبلدان المستضيفة، إلى جانب هيئات قانونية وأمنية ثقيلة تقدمها مكتب التحقيقات الفيدرالي، الإنتربول، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وزارة العدل الأمريكية، ومجلس أوروبا، بالتعاون مع شركات متخصصة في تحليل بيانات المراهنات الرياضية.

وفي هذا السياق، صرّح ليام ريتش، كبير مديري قسم النزاهة بالفيفا، بأن الفريق نجح في توفير إطار استراتيجي صلب لتبادل البيانات وتقييم المخاطر، مؤكداً أن هذه التجربة ستشكل نموذجاً يُبنى عليه لحماية البطولات القادمة، وفي مقدمتها بطولات الشباب المرتقبة هذا العام وكأس العالم للسيدات 2027.