106 مشروع مبتكر وتعزيز التواصل بين الباحثين والقطاع الاقتصادي

خلال معرض المنتجات البحثية والتطويرية بجامعة دالي ابراهيم

أحصت المديرية العامة للبحث والتطوير 106 مشروع مبتكر خلال فعاليات معرض المنتجات البحثية والتطويرية والابتكارية الذي احتضنته كلية علوم الإعلام والاتصال بجامعة الجزائر 3، يومي 2 و3 جوان الجاري.

وجرت فعاليات المعرض تحت شعار “البحث العلمي في خدمة التنمية”، حيث يهدف هذا الحدث إلى إبراز جهود البحث والتطوير والابتكار وتعزيز التواصل بين الأوساط البحثية والعلمية ومختلف الفاعلين من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وضم المعرض أجنحة مخصصة لمنتجات البحث المتنوعة التي تقدمها الجامعات ومراكز البحث الوطنية، كما أتاحت للزوار فرصة الاطلاع على أحدث المنتجات العلمية والابتكارية المسايرة للتطورات في مجالات ذات الأولوية الوطنية.

وفي سياق ذي صلة، شهد المعرض مشاركة حاضنات الأعمال الجامعية، من خلال تسليط الضوء على عينة من المشاريع الابتكارية وإبراز دورها في دعم الاقتصاد الوطني، حيث عرضت المؤسسات الناشئة ما تتميز به من تقديم حلول عملية وطموحة تساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية، فيما تعرف الطلبة على كيفية دعم حاضنات الأعمال للمبتكرين والرواد، والمساهمة في نمو المؤسسات الناشئة وتطوير الاقتصاد الوطني.

وحسب ما أكدته الوزارة، في بيان لها الاثنين، تلقت الشروق نسخة منه، تهدف الفعالية التي أشرفت عليها المديرية العامة للبحث والتطوير إلى تبسيط العلوم وتقديمها بطريقة تجعلها في متناول الجمهور العام، من خلال عروض وورشات عمل تفاعلية يقدمها مختصون بالوساطة العلمية، إذ تتيح هذه الجلسات الفرصة للجمهور التفاعل وفهم كيفية تطبيق الأبحاث والقوانين العلمية في الحياة اليومية.

وبالمناسبة تم إطلاق حملة توعوية حول مخاطر أحادي أوكسيد الكربون وطرق الوقاية منه، كما تم تقديم شروحات تفصيلية عن استخدام أجهزة كشف الغاز وأهمها في الحفاظ على السلامة العامة، فضلا عن عقد لقاءات ثنائية تشاورية بين العارضين وممثلي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، لتعزيز التعاون بين الباحثين والمحيط الاقتصادي والاجتماعي، فضلا عن تشجيع تبادل الأفكار وبرمجة مشاريع بحثية جديدة تلبي احتياجات التنمية الوطنية، والتعرف على النتائج البحثية القابلة للتطبيق العملي ومدى تجاوبها للجدوى الاقتصادية والتجارية وبالتالي بناء شراكات.