109 سفن للصيد في أعالي البحار

كشف وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، عن تخصيص 109 سفن يزيد طولها 24 مترا للصيد في أعالي البحار، منها 34 سفينة مخصصة لصيد التونة الحمراء، وهذا لهذه السنة الجارية 2024.

وحسب ما نقلته الإذاعة الوطنية، الوزير وفي إفادة صحفية قال أنه “يوجد حالياً 11 سفينة أخرى يتجاوز طولها 35 مترا محل إنجاز لأول مرة في الجزائر، من ضمنها سفينة بطول 42 مترا تُنجز حاليا بورشات ولاية الشلف”، وهو ما اعتبره بداني مكسبا وطنيا هاما.

كما أشار الوزير كذلك إلى أنّ العمل لا يزال جاريا لاستيراد سفن كبيرة يزيد طولها عن الـ40 متراً، ولحجز أماكن لرسو هذه السفن حتى تعمل في ظروف جيدة، وهذا بهدف تشجيع الصيد في أعالي البحار ورفع الإنتاج باكتشاف مناطق صيد جديدة.

وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية، أحمد بداني، أفاد كذلك بإتمام إنجاز جهاز “اعتماد مكتسبات الخبرة” الموجّه للصيادين الذين يمارسون الحرفة منذ سنوات دون شهادات، وهو الجهاز الذي تم وضعه على مستوى هياكل التكوين.