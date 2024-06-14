11عرضا يصيبك إذا نمت أكثر من 10 ساعات 

يتفق الأطباء على أن النوم الجيد أمر بالغ الأهمية لصحتك، لا تحتاج إليه فقط للبقاء في حالة تركيز وتنبيه خلال اليوم، ولكنه يساعد جسمك على إعادة شحن طاقته والتعافي.

في هذا السياق، تقول سوزان ريدلاين، كبيرة الأطباء في قسم النوم واضطرابات الساعة البيولوجية: “الأفراد الذين ينامون أكثر من 10 ساعات يوميا لديهم بشكل عام أوضاع صحية أسوأ من أولئك الذين ينامون من 7 إلى 8 ساعات”، وفق ما نشره موقع prevention.

ما هي أعراض كثرة النوم؟

تشمل علامات وأعراض فرط النوم ما يلي:

– نوبات مستمرة ومتكررة من النعاس الشديد خلال النهار.

– النوم لفترة أطول من المتوسط (10 ساعات أو أكثر) مع استمرار الشعور بالنعاس الشديد أثناء النهار وصعوبة البقاء مستيقظا أثناء النهار.

– صعوبة الاستيقاظ في الصباح، أو بعد القيلولة أثناء النهار.

– القيلولة أثناء النهار لا تؤدي إلى تحسين اليقظة.

– القلق والتهيج.

– انخفاض الطاقة.

– الأرق.

– بطء التفكير، بطء الكلام، عدم القدرة على التركيز، مشاكل في الذاكرة.

– صداع.

– فقدان الشهية.

– الهلوسة، وفقا لموقع my.clevelandclini

من يصاب بفرط النوم؟

فرط النوم أكثر شيوعا عند الإناث منه عند الذكور، وعادة ما يتم تشخيصه في مرحلة المراهقة أو مرحلة الشباب (متوسط العمر هو 17 إلى 24 سنة).

ما الذي يسبب النوم الزائد؟

قد تضطر إلى البقاء مستيقظا عدة ليال متتالية لإكمال مشروع كبير، وبالتالي تصبح محروما من النوم، وفي عطلة نهاية الأسبوع، قد تنام لفترة أطول من المعتاد.

وهناك عدد من الحالات الصحية التي يمكن أن تؤدي أيضا إلى النوم الزائد والنعاس المفرط أثناء النهار:

اضطرابات النوم، بما في ذلك انقطاع التنفس أثناء النوم، والأرق، والخدار

الاكتئاب والقلق

بدانة

أمراض القلب والأوعية الدموية

السكري

ألم مزمن

ما مقدار النوم الذي يعتبر أكثر من اللازم؟

يمكن أن تختلف احتياجات النوم من شخص لآخر، ولكن بشكل عام، يوصي الخبراء بأن يحصل البالغون الأصحاء على ما متوسطه 7 إلى 9 ساعات في الليلة من النوم.

إذا كنت تحتاج بانتظام إلى أكثر من 8 أو 9 ساعات من النوم كل ليلة لتشعر بالراحة، فقد يكون ذلك علامة على وجود مشكلة في النوم أو مشكلة طبية.

ثم هناك حالات لا تؤثر بشكل كبير على جودة نومك، ولكنها تزيد من كمية النوم التي تحتاجها، وتشمل هذه:

متلازمة مرحلة النوم المتأخرة

وهو اضطراب يجعلك مستيقظا حتى الساعات الأولى من الليل، مما يجعل من الصعب الاستيقاظ في الصباح.

فرط النوم مجهول السبب

وهو اضطراب يسبب النعاس المفرط لأسباب غير معروفة

هل التقدم في السن يجعلك تنام أكثر؟

الكثير من الناس يجدون أنفسهم ينامون أكثر مع تقدمهم في السن، ويفترضون أن ذلك جزء طبيعي من الشيخوخة، لكن التقدم في السن لا ينبغي أن يغير احتياجات نومك بشكل كبير، يحتاج معظم البالغين إلى نفس القدر من النوم طوال سنوات البلوغ.

إذا استبعدت هذه الحالات ومازلت تضغط على زر الغفوة بعد 9 ساعات تحت الأغطية، فقد يكون ذلك دليلا على أنك تعاني من حالة طبية كامنة مثل أمراض القلب أو السكري أو الاكتئاب، وفق موقع hopkinsmedicine

كيف يتم التخلص من هذا الاضطراب؟

من المهم مراجعة الطبيب الذي يحتاج إلى معرفة ما تشعر به ليحدد لك العلاج.

تغيير نمط الحياة

الحفاظ على عادات النوم الجيدة، يتضمن أشياء مثل وضع جدول نوم منتظم، وتوفير بيئة تسمح بالنوم (غرفة باردة ومظلمة، ووسائد وسرير مريحين) والحد من الكافيين وممارسة الرياضة قبل النوم، حسب موقع my.clevelandclinic