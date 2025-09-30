11 ألف و500 مقعد إضافي في الشبكة الداخلية للجوية الجزائرية

وسعت رحلاتها الداخلية بـ84 رحلة إضافية

أعلنت الخطوط الجوية الجزائرية، عن تعزيز شبكتها الداخلية بإضافة 84 رحلة أسبوعيًا، بما يعادل نحو 11,500 مقعد إضافي، وذلك ابتداءً من 26 أكتوبر المقبل، تلبية للطلب المتزايد على السفر الداخلي.

وحسب بيان رسمي للشركة تلقت “الشروق” نسخة منه، ستشهد بعض الوجهات الداخلية إضافة 19 رحلة جديدة توفر 3,664 مقعدًا أسبوعيًا، لتعزيز التغطية عبر مختلف مناطق الوطن. ليصبح بذلك إجمالي الرحلات الجديدة على مستوى الشبكة الداخلية 103 رحلات أسبوعيا، بما يوازي 15,164 مقعدًا إضافيًا.

وأكدت الشركة أن هذه الخطوة تأتي في إطار رؤية وطنية تهدف إلى ضمان تكافؤ فرص التنمية وتوفير خدمات نقل جوي آمنة وموثوقة، بما يسهم في دعم الحركة الاقتصادية والاجتماعية والسياحية في مختلف الولايات.

وتجدد الخطوط الجوية الجزائرية التزامها بتطوير خدماتها وتحسين ظروف السفر من خلال تحديث أسطولها واعتماد حلول مبتكرة تعزز جودة النقل الجوي، لتلبية تطلعات المسافرين وترسيخ مكانتها كفاعل رئيسي في القطاع.