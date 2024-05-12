11 إمتياز منبع للبحث والاستغلال لفائدة “سوناطراك”

صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوما رئاسيا يتضمن الموافقة على 11 إمتياز منبع للبحث عن المحروقات وإستغلالها، تم منحه من طرف الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات “ألنفط” للشركة الوطنية “سوناطراك”.

و وفقا للمرسوم الذي يحمل رقم 148 / 24، فإن “امتيازات المنبع الممنوحة من طرف وكالة ألنفط لسوناطراك في 18 فبراير الماضي، تنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على 11 رقعة” عبر التراب الوطني، ويتعلق الأمر بالرقع “بئر العاتر” والتي تبلغ مساحتها 18ر9107 كم2 في تراب ولايات أم البواقي وسوق أهراس وتبسة, و”البنود” التي تبلغ مساحتها 62ر23980 كم2 في تراب ولايات بشار والبيض وغرداية والأغواط والنعامة, “حاسي الرمل II” بمساحة 27ر6497 كم2 في تراب ولاية الأغواط, وكذا “إيليزي وسط”, التي تبلغ مساحتها 05ر12075 كم2.

يضاف إلى ذلك رقع “محيقن” (42ر19782 كم2) التي تقع في تراب ولايات الجلفة وغرداية والأغواط وأولاد جلال, و”ملغير” (88ر11385 كم2) في ولاية الوادي, و”نقرين”, (81ر21404 كم2) في تراب ولايات باتنة وبسكرة والجلفة والمغير والوادي وخنشلة والمسيلة وأولاد جلال وتبسة و”أودومي غرب II”, بمساحة 69ر4739 كم2 بولاية إيليزي.

و تشمل امتيازات المنبع أيضا رقع “تالمزان” (24ر15589 كم2) في تراب ولايات الجلفة وغرداية والأغواط وأولاد جلال, و”تان علاق” (18ر11403 كم2)بولاية إيليزي, إلى جانب رقعة “تندوف” التي تبلغ مساحتها 06ر49937 كم2.