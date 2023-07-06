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رياضة

11 ذهبية أخرى للجزائر في الألعاب العربية

الشروق الرياضي
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11 ذهبية أخرى للجزائر في الألعاب العربية
ح.م
مُصارعو الجيدو الجزائري في تتويج سابق خلال تظاهرة الألعاب العربية 2023.

أضافت الرياضة الجزائرية إلى رصيدها، الخميس، 11 ميدالية ذهبية أخرى في الألعاب العربية.

وحملت ميداليات المعدن النّفيس بصمات مُصارعي الجيدو: ياسر أبو عمّار، وصونيا أصلاح، وليلى محمد المهدي.

وتحتضن القاعة البيضوية بِالعاصمة، فعّاليات مسابقة الجيدو في الألعاب العربية.

وفي السّباحة، حاز الذّهب كلّ من جواد سيّود (مرّتَين) في 200م سباحة متنوّعة و100م سباحة فراشة، وآمال مليح تخصّص 100م سباحة فراشة، وجيهان بن شاذلي في 200م سباحة حرة. وأيضا فريق 100م تتابع سباحة متنوّعة ومختلطة، والمُشكّل من جواد سيّود وهشام طايبي ونسريم مجاهد وآمال مليح.

وتُقام فعّاليات السباحة في الألعاب العربية، بِالمركز المائي للمركّب الرّياضي “ميلود هدفي” بِوهران.

وفي ألعاب القوى بِوهران، حاز الذهب كلّ من: ياسر تريكي، وهديل درين رزيق في القفز العالي بِوثبة قدرها 1.77م. وأيضا زهرة تاتار في رمي المطرقة بـ 69.48م.

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