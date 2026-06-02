11 سببا شائعا وراء انفجار طنجرة الضغط

لطالما ارتبطت طناجر الضغط بالحوادث والأضرار، ورغم أن الأنواع الحديثة منها أفضل بكثير من سابقاتها، لكنها لا تزال تشكل خطرا إذا لم يتم التعامل معها بحذر.

في هذا السياق، راجعت دراسة57 حالة إصابة مرتبطة بانفجار طناجر الضغط بين 2021 و2024، ووجدت من الأسباب الأكثر شيوعا انسداد فتحة أو صمام خروج البخار ببقايا الطعام، وفقا لموقع sciencedirect.

كيف يُطهى الطعام بالضغط؟

عندما يُغلق الغطاء بإحكام، يتحول السائل داخل القدر إلى بخار، ومع ارتفاع درجة الحرارة، يزداد الضغط. تُتيح بيئة الضغط العالي هذه طهي الطعام بسرعة أكبر عن طريق رفع درجة غليان الماء، مما يُسرّع عملية الطهي.

الأسباب المحتملة لانفجار طناجر الضغط

-عندما تُسد الصمامات الرئيسية وصمامات الأمان بسبب الشحوم وبقايا الطعام، لا يجد البخار منفذًا للانطلاق. يؤدي ذلك إلى تراكم ضغط مرتفع بشكل غير طبيعي، مما قد يتسبب في انفجار.

– إذا لم يتم إحكام إغلاق الحشية أو مزاليج الغطاء بشكل صحيح، فإن الضغط العالي والبخار سيدفعان الغطاء لفتحه، مما يؤدي إلى انفجار.

– معرفة طريقة التشغيل الصحيحة لا تقل أهمية. فتح قدر الضغط بالقوة قبل خروج البخار أو انخفاضه قد يؤدي إلى انفجار.

– إذا جف الماء داخل قدر الضغط، يبدأ الغاز والبخار بالتمدد بسرعة، مما يؤدي إلى احتراق القدر وارتفاع درجة حرارته بشكل مفرط. وهذا قد يؤدي إلى انفجار.

– قد تسمح فتحات تهوية الضغط المعيبة أو المصممة بشكل سيئ بفتح الغطاء قبل الأوان، مما قد يتسبب في انفجار.

– أعطال آليات الأمان، مثل المزاليج أو عدم إحكام إغلاق الغطاء العلوي، تشكل خطرا وقد تؤدي إلى انفجار.

– الملء الزائد قد يتسبب في تمدد الطعام وتكوّن رغوة، مما يؤدي إلى انسداد الصمامات.

– مع مرور الوقت، تتآكل أجزاء طنجرة الضغط القديمة، مما يؤدي إلى تلف معدات الحماية وانفجارها.

-عندما تلامس النيران جدران طنجرة الضغط، ترتفع درجة الحرارة والضغط بشكل كبير، مما قد يتسبب في انفجارها إذا لم تعمل الصمامات بشكل صحيح ولم تُفرغ البخار.

– في حالة طناجر الضغط التقليدية، قد يؤدي عدم ضبط درجة الحرارة والضغط – إلى تراكم ضغط زائد، وقد يتسبب في انفجار الطنجرة إذا انفكّت مزاليج الغطاء.

– استخدام كميات كبيرة من الزيت في الطنجرة يصعب التعامل معه وقد يُذيب وسائل الأمان عندما يسخن، حسب موقع cookeryspace.

كيف تتصرفي في حالة انفجار الطنجرة؟

على الرغم من اتخاذ الاحتياطات، قد تقع الحوادث. معرفة كيفية التصرف تساعد في تقليل الضرر:

حافظي على هدوئك

في حالة الانفجار، رد الفعل الأولي حاسم. سيسمح لك الحفاظ على هدوئك بتقييم الموقف بشكل أفضل.

تجنبي التلامس المباشر مع البخار والطعام

إذا انفجر جهاز الطهي، فقد يتطاير البخار الساخن والطعام بسرعة عالية. حافظي على مسافة آمنة وتجنب لمس أي شيء داخل الموقد فورا.

أطفئ النار

إذا كان ذلك آمنا، فأطفئ أي مصدر حرارة لمنع تراكم المزيد من الضغط.

الإخلاء عند الضرورة

في حالات نادرة، إذا حدث انفجار شديد، فأخلِ المطبخ واطلبي العناية الطبية في حال حدوث إصابات.

صيانة طنجرة الضغط

الصيانة الدورية ضرورية لضمان سلامة طنجرة الضغط وكفاءتها على المدى الطويل. إليك كيفية صيانتها بفعالية:

التنظيف المنتظم

بعد كل استخدام، نظّفي الطنجرة جيدا، مع التركيز على الحشية وصمام الأمان. هذا يمنع تراكم بقايا الطعام والدهون.

التخزين السليم

عند عدم الاستخدام، خزّني طنجرة الضغط في مكان نظيف وجاف لمنع الصدأ وتلف الأجزاء.

جدولة عمليات فحص دورية

افحصي طنجرة الضغط دوريا بحثا عن أي علامات تآكل، خاصة على الغطاء والحشية. إذا لاحظت أي مشاكل، فراجعي دليل المستخدم للحصول على التوصيات، وفق موقع easycleancook.

ماذا تفعلي إذا كانت الطنجرة تُسرّب البخار؟

أولا، أطفئ النار واتركي الطنجرة تبرد قبل محاولة فحصها.

تحققي من حشية منع التسرب للتأكد من عدم تلفها أو عدم تثبيتها بشكل صحيح، فهذا سبب شائع لتسرب البخار.

إذا كانت الحشية مهترئة، فيجب استبدالها في أسرع وقت ممكن.

بعد ذلك، افحصي صمام تحرير الضغط للتأكد من خلوه من أي عوائق. إذا كانت هناك شوائب تسد الصمام، فنظفيه جيدا لضمان عمله بشكل سليم.

إذا لم تتمكني من تحديد سبب التسرب أو حله بعد هذه الفحوصات، يُنصح بالرجوع إلى دليل المستخدم أو الاتصال بالشركة المصنعة للحصول على مزيد من المساعدة قبل محاولة استخدام الطنجرة مرة أخرى.

هل يُمكنني طهي الأطعمة التي تُكوّن رغوة في الطنجرة؟

قد يُشكل طهي الأطعمة التي تُكوّن رغوة، مثل الفاصوليا والعدس و”الزلوف” خطرا في طنجرة الضغط إذا لم يتم التعامل معها بشكل صحيح.

يُمكن لهذه الأطعمة أن تُنتج رغوة زائدة، مما قد يسد صمام تحرير الضغط، ويؤدي إلى تراكم الضغط بشكل غير آمن.

لتقليل خطر تكوّن الرغوة، يُنصح بطهي هذه الأطعمة مع إضافة سوائل أو استخدام قدر ضغط ذي سعة أكبر للسماح بتمددها.

كما يُمكنك نقع الفاصوليا وغليها في الماء مسبقا للحد من ميلها لتكوّن الرغوة. راقبي عملية الطهي عن كثب دائما، وتجنّبي ملء قدر الضغط بالكامل، مع التأكد من وجود مساحة كافية لخروج البخار، بحسب موقع kitchenclerk.