11 شرطا لاقتناء حقيبة مدرسية مثالية وتدوم أكثر

تعتبر حقيبة الظهر أهم عنصر بين الأدوات المدرسية لأنها تُستخدم يوميا، لذلك لابد من مراعاة الشروط الصحية والصناعية لتكون جيدة، وتدوم أكثر.

وللعثور على حقيبة مثالية، لابد من تحديد النوع الذي يناسب طفلك بشكل أفضل، واكتشاف ميزاتها الأساسية، ثم اختيار الحقيبة التي تلائم احتياجاته.

ومن بين النصائح التي يجب مراعاتها عند اقتناء حقيبة الظهر المدرسية:

ميزات الحقيبة

عند اختيار الحقيبة لابد من مراعاة حجمها وعدد الجيوب التي تحتوي عليها، ومكان وضع علبة الطعام، وزجاجة الماء، وذلك بحسب المرحلة المدرسية.

الحقائب القماشية

يحدد نوع القماش المصنوع من حقيبة الظهر، وزنها وقدرتها على التنفس ومتانتها.

وتتميز الأقمشة الاصطناعية الجديدة بالوزن الخفيف وتدوم لفترة طويلة، وتعتبر الأقمشة مثل البوليستر والنايلون أكثر مقاومة للماء من الألياف الطبيعية مثل القطن.

الحقائب الجلدية

بينما الحقائب المصنوعة من الجلد تدوم أكثر من القماشية، ولكنوزنها يكون أثقل من القماشية حتى قبل تحميلها.

التحقّق من السحّاب

تحقق من السحّاب الموجود في مختلف جوانب الحقيبة، وتأكد من أنه متينا وسهلا للإغلاق والفتح.

حقيبة ذات عجلات

تعتبر حقيبة الظهر ذات العجلات من أكثر الخيارات الجيدة، لأنه يمكن سحبها بدلامن حملها مما يخفف من عبئها على ظهر الأطفال الصغار.

لكن ضع في اعتبارك أن الحقيبة ذات العجلات ستكون أثقل بكثير حتى قبل تحميلها بسبب إضافة الإطار والمقبض والعجلات، بحسب ما أوضحه موقع wikihow.

مناسبة للسن

لا تشتري حقيبة كبيرة جدا لطفلك الصغير مع التخطيط أنها ستكون مفيدة لسنوات لاحقة عندما يكون لدى الطفل المزيد من الكتب.

مناسبة للخصر

يجب أن يكون منتصف الحقيبة على مستوى خصر الطفل، ومن الأفضل أن تحتوي الحقيبة على حزام خصر قابل للتعديل.

ويجب أن يتحمل الحوض وزن الكيس وينتقل إلى الساقين، كما يجب ألا يتحمل الكتف والعمود الفقري وطأة الوزن.

أشرطة مبطنة

لابد أن تحتوي الحقيبة على أشرطة عريضة مع حشوة للأكتاف،ومن المهم أن تكون الأجزاء التي تتلامس مع جسم الطفل مبطنة، بحيث يتم توزيع الوزن بالتساوي على مساحة كبيرة.

فتحات وجيوب

اختر حقائب الظهر ذات الجيوب والفتحات والفواصل لتوزيع الوزن بالتساوي،وأفضل حقيبة ظهر يجب أن تحتوي على العديد من الأقسام.

العلامة التجارية الجيدة

يستحسن شراء حقائب منعلامات تجارية جيدة،لأنها تراعيشروط التصنيع التي تحافظ على سلامة ظهور الأطفال، وفقا لموقع whatparentsask.

الوزن المناسب

اجعل وزن حقيبة الظهر المعبأة لا يتجاوز 15بالمائة من وزن جسم الطفل،ومن المهم عدم جعل حقائب الظهر ثقيلة، بحيث لا تسبب آلاما وتقوسا في الظهر.

ويجب ألا يحمل الطفل الذي يبلغ وزنه 60 رطلا أكثر من 9 أرطال، بحسب موقع verywellfamily.