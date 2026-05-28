11 شهيدا في لبنان.. ومقتل مجندة صهيوينة يثير جنون كاتس وسموتريتش

في ثاني أيام عيد الأضحى:

ارتقى 11 شهيدا على الأقل، بينهم أطفال، في ثاني أيام عيد الأضحى، جرّاء غارات جوية لجيش الاحتلال استهدفت مناطق في جنوب لبنان، فيما أثار مقتل مجندة صهيونية جنون وزيرا الحرب يسرائيل كاتس، والمالية بتسئليل سموتريتش.

وبحسب ما أفادت به تقارير إعلامية، فقد طالت الغارات مناطق سكنية في جنوب لبنان، ما أدى إلى وقوع ضحايا مدنيين، إضافة إلى دمار في عدد من الأبنية والممتلكات، في ظل استمرار التوتر الأمني في المنطقة.

من جانب آخر، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل مجندة من لواء “غفعاتي” وإصابة جنديين آخرين بجروح خطيرة ومتوسطة، في حادث وقع الأربعاء، خلال هجوم بطائرة مسيرة، قال إنهما أُطلقتا من قبل حزب الله قرب الحدود الشمالية.

وقال وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس، تعليقا على مقتل جندية خلال نشاط عملياتي جنوب لبنان، إن “حزب الله دفع، وسيدفع أثمانا باهظة على أفعاله الإجرامية ضد إسرائيل ومواطنيها”.

وأضاف في منشور عبر “إكس” أنه يتقدم “بالتعازي من أعماق القلب” إلى عائلة الراحلة روتيم يناي، مساعدة مسؤول شؤون الأفراد في لواء جفعاتي، التي سقطت أثناء أداء واجبها. وأشاد بتفانيها وخدمتها المكرسة لدعم الجنود والمقاتلين في الجبهات خلال العامين الماضيين.

وأشار كذلك إلى أن قوات أمن االاحتلال ستواصل واجبها في حماية مواطني تل أبيب، وأن الرد على اعتداءات منظمات مسلحة مثل حزب الله سيكون حازما.

من جانبه حرض وزير المالية اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، على تدمير 100 مبنى في العاصمة اللبنانية بيروت مقابل كل طائرة مسيرة يطلقها “حزب الله” تصيب جنديا صهيونيا.

وادعى زعيم حزب “الصهيونية الدينية”، في تدوينة على منصة “إكس”، أن “السبيل الوحيد لحماية الجنود هو تدمير 10 مبان في ضاحية بيروت مقابل كل طائرة مسيرة، و100 مبنى مقابل كل مسيرة تصيب جنديا”.

وقال موقع “واينت” إن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أذن بنشر خبر مقتل الرقيب روتم ياناي، البالغة من العمر 20 عاما، من جفعات عدا، وهي ضابط صف في كتيبة روتم (435) التابعة للواء جفعاتي، أمس الأربعاء، جراء انفجار طائرة مسيرة في منطقة عسكرية قرب الحدود اللبنانية.

وفي سياق متصل، أعلن جيش الاحتلال صباح الخميس بدء مهاجمة ما وصفها بـ”بنى تحتية” تابعة لحزب الله في مدينة صور جنوبي لبنان.

كما قال الجيش إنه فعّل صافرات الإنذار في منطقتي معيان باروخ وكفار يوفال، عقب رصد “طائرات مسيّرة معادية” اخترقت الأجواء، مضيفاً أنه اعترض “هدفاً جوياً مشبوهاً” في المنطقة التي تنشط فيها قواته جنوب لبنان.