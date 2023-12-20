11 شيئا تجنب نشره على مواقع التواصل الاجتماعي

يحذّر الخبراء من نشر العديد من الأشياء والتفاصيل الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي لكونها تُفقد المستخدم خصوصيته وتعرضه للمشاكل.

وتشمل هذه الأشياء صور الأطفال، والمعلومات الشخصية والمصرفية، والكشف عن مكان التواجد لحظة التواصل مع الشبكات الاجتماعية.

كلها معلومات تؤدي إلى جلب اللصوص الى بيتك، والتعرف على تفاصيل شخصية كان يجب أن تكون خاصة وليس متاحة للعامة.

وفيما يلي 11شيئا تجنب مشاركته على شبكات التواصل:

موقعك المباشر

يعد النشر حول مكان تواجدك أمرا محظورا على وسائل التواصل الاجتماعي لأنه سيعطي الأخريين تنبيها بأن منزلك غير مشغول،مما يجعله مثاليا للاقتحام المحتمل.

صور الأطفال مع أسمائهم

لا ينبغي أن تنشر صور أطفالك وأسمائهم على شبكات التواصل لأنه سيجعل الغرباء أو أشخاص من داخل دائرتك، يعرفوا أشياء لا ترغب في أن يعرفوها.

من ناحية أخرى، عندما تنشر صورا لطفلك فإنك تحرمه من موافقته وخصوصيته قبل أن يصل إلى السن الذي يمكنه فيه الفهم.

الحالة الاجتماعية

عندما تشيرين إلى أنك عازبة يمكن أن يتسبب ذلك في إرسال رسائل غير مرغوب فيها من المقترحات غير المناسبة من أشخاص آخرين.

وجهتك وتاريخ إجازتك

عندما تنشر أنك ستغادر خلال أسبوعين إلى وجهة معينة، وتغيب لعدة أيام يتيح للأشخاص معرفة مكانك وفي أي وقت، ويعرض منزلك أيضا للخطر.

صور غير مناسبة

تنظر الكثير من أماكن العمل إلى موظفيها على أنهم امتداد للشركة، لذلك عندما تنشر صورة غير مناسبة لنفسك، فأنت تمثل الشركة أيضا.

تفاصيل شخصية

التفاصيل الشخصية، مثل رقم هاتفك وعنوان منزلك ومكان عملك، يجب أن تبقى بعيدة عن النشر على شبكات التواصل.

صور الأصدقاء دون إذنهم

لا ينبغي نشر صور الأصدقاء على حسابك دون أن تأخذ الإذن، لأن ذلك سيسبب لك الحرج ويفسد علاقتك بهم ويؤدي إلى لإثارة المشاكل لهم في حال كانت الصور لامرأة.

المعلومات المصرفية

لا تنشر أي تفاصيل عبر الإنترنت عن معلومات حساسة تعرضك لسرقة الهوية والاحتيال، مثل معلوماتك المصرفية وحسابك البنكي أو البريدي.

مشاركة المحادثات الخاصة

إذا كنت تجرين محادثة خاصة مع صديقة لك أو زميلة في العمل، فلا تنشريها على وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا تخسرين ثقتها، وفقا لموقع ponly.

محتوى غير قانوني

لا تنشر أي شيء على فيسبوك قد يوقعك في مشكلة مع القانون، وهذا يشمل أشياء مثل، صور أو مقاطع فيديو لأنشطة غير قانونية،منشورات التهديد أو المضايقة، والمشاركات التي تنتهك قانون حقوق النشر.

الشكوى حول العمل

الشكوى حول العمل تعتبر بمثابة إحباط كبير لأصحاب العمل المحتملين، إذا لم تكن راضيا عن وظيفتك الحالية، فإن التنفيس عنها على فيسبوك لن يؤدي إلا إلى تفاقم الأمور، بحسب موقع walnutseo.