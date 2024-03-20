11 عادة لتجنب الجوع والعطش والتعب في رمضان

يعاني معظم الصائمين من الجوع والعطش والتعب وذلك بسبب التغيرات في عادات الأكل والنوم، ما يجعلهم يعتقدون أن هذا الأمر سيستمر معهم إلى نهاية الشهر.

والحقيقة أنه يمكن تجنب انخفاض الطاقة في رمضان باتباع نصائح وعادات صحية من شأنها أن تخفف من الإرهاق والجوع والعطش.

ماذا يحدث للجسم أثناء الصيام؟

من ساعة إلى 4 ساعات

خلال هذا الوقت، يستخدم جسمك الطاقة من وجبتك الأخيرة لنمو الخلايا والأنسجة وكذلك لتوفير الطاقة لنشاطك الحالي.

ويقوم البنكرياس بإنتاج الأنسولين الذي يسمح للجسم باستخدام الجلوكوز للحصول على الطاقة.

من 4 ساعات إلى 16 ساعة

يتم استخدام جميع العناصر الغذائية الإضافية من وجبتك الأخيرة للحصول على الطاقة، وبمجرد نفادها، يلجأ الجسم إلى الدهون المخزنة للحصول على الطاقة.

كما يفرز الجسم الدهون ويحرقها للحصول على الطاقة، يطلق هذه العملية مواد كيميائية تعرف باسم “أجسام الكيتون” للحصول على الطاقة.

خلال هذه المرحلة، تبدأ عملية الالتهام الذاتي، مما يعني أنه يتم تنظيف المواد الخلوية الميتة أو التالفة في خلاياك.

هذه المادة التالفة، إذا لم يتم تنظيفها، يمكن أن تسبب الشيخوخة أو المرض أو حتى السرطان، وفقا لموقع humanappeal.

نصائح الخبراء

لتجنب الشعور بالجوع والعطش والتعب أثناء الصيام، يقترح الخبراء هذه النصائح:

وجبة السحور

وجبة السحور تساعد الصائم على تحمل ساعات الصوم الطويلة، لذا يجب أن تحتوي على المكونات التالية:

– الخبز الذي يحتوي على نخالة القمح والذي يساهم في الشعور بالشبع لوقت أطول

– الأطعمة الغنية بالبروتينات، مثل الحليب والبيض

– الخضار والفاكهة المجففة

تأخير وجبة السحور

لتجنب الشعور بالجوع والعطش، يُفضل دائما تأخير وجبة السحور قدر الإمكان، من أجل تقليل الفترة الزمنية التي يمتنع فيها الشخص عن الطعام والشراب.

وتذكر شرب الماء، بحيث تكون كمية المياه المستهلكة في فترة الإفطار إلى السحور من لترين إلى 3 لترات.

تقليل التوابل والبهارات

تجنب التوابل والبهارات والموالح خلال فترة الإفطار والسحور بوجه خاص، لأنها تزيد من شعورك بالعطش خلال الصيام وترفع من حاجة الجسم للماء، مما يزيد من شعورك بالتعب والضعف.

تناول الفواكه المجففة

تناول الفواكه المجففة بدلا من الحلويات الدسمة الغنية بالسكريات، إذ أن هذه الأخيرة قد تزيد من شعورك بالعطش، بينما الفواكه المجففة تمدك بالألياف الغذائية والمياه والفيتامينات التي تساعد على تحمل الصيام.

تقليل الكافيين

حاول تجنب المشروبات التي تحتوي على الكافيين، مثل القهوة ومشروبات الطاقة، ويفضل استبدالها بالعصير الطبيعي والحليب.

الابتعاد عن التدخين

يجب الامتناع عن التدخين ومصادر النيكوتين ذلك لأنها ترفع خطر الإصابة بجفاف الفم، وتزيد من الشعور بالعطش، وفقا لموقع webteb.

ماهي العادات التي تساعد على تجنب الجوع والتعب؟

تحسين تنفسك

تعلم التنفس بشكل أفضل، لأن جودة الأكسجين الذي نضعه في نظامنا وقدرتنا على طرد ثاني أكسيد الكربون، أمر حيوي لحياة طويلة وصحية لخلايانا.

كلما تنفسنا بشكل سطحي، قل وصول الأكسجين إلى خلايانا وأدمغتنا وقلوبنا،ونتيجة لذلك نجد صعوبة في القيام بوظائفها على المستوى الأمثل.

ممارسة الرياضة

ممارسة التمارين الرياضية بانتظام مهمة لأنها واحدة من أسرع الطرق التي يتم من خلالها تحفيز أجسامنا على التنفس بشكل أعمق.

النوم بشكل أفضل

يمكن أن يؤدي النوم القليل جدا أو الكثير جدا إلى الشعور بالتعب، لذلك ينصح بأخذ قسط كاف من النوم، سيساعدك على البقاء نشيطا.

حوّل تركيزك عن الجوع والتعب

تجاهل التركيز في الجوع والتعب، وانقل مشاعرك واحساسيك إلى مكان آخر مريح يمكنه أن يمنحك القوة وينسيك الجوع والعطش والتعب.

اشغل نفسك

خطط لكيفية استغلال وقتك في رمضان حتى لا تركز على تحدياته، مثلالعبادة أو مهام متعلقة بالعمل أو قضاء وقت ممتع مع عائلتك، يساعدك هذا على صرف تركيزك عن مشاعر الجوع والتعب، بحسب موقع productivemuslim.