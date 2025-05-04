11 عبارة تجنب قولها للمريض عند زيارته

هناك بعض العبارات التي يجب تجنبها عند زيارة المريض لأنها قد تؤدي إلى تدهور الحالة النفسية له، والوقوع في الإحباط الذي يؤخر الشفاء ويعرقل العلاج.

من جهة أخرى، تنصح الدكتورة آنا رينو، عضو المجلس الاستشاري للمرضى والعائلات للجودة والسلامة الأمريكيةبعدم دخول غرفة المريض أو مغادرتها دون غسل اليدين أو استخدام معقم اليدين.

وتحذر قائلة: “لن تتمكن من رؤية الجراثيم التي تدخلها أو تخرجها من الغرفة”، بحسب موقع thehealthy.

تجنب هذه العبارات

ماذا قال الأطباء؟

الاستلقاء على سرير المستشفى أمرٌ مقلق بحد ذاته، وغالبا ما يزداد خوف المريض عندما يضطرإلى تكرار المحنة من جديد بسؤاله: ” ماذا قال الأطباء؟”.

يمكنك الاستفسار عن مرض الشخص الذي تزوره ولكن بطريقة خفية، أو بدون طلب التفاصيل من المريض.

“أخبرني إذا كنت بحاجة إلى أي شيء”

إذا كنت تريد حقا مساعدة أي مريض، فلا تكتفِ بالقول، بل افعل شيئًا، يمكنك تقديم وقتك كمساعد حتى يتمكن الأهل من الحصول على بعض الراحة، إحضار القهوة/ الشاي/ الوجبات الخفيفة، الحصول على الأدوية.

“لا أعرف ماذا أقول”

لا تكن مباشرا جدا وتكشف استيائك للمريض من حالته، بل حاول أن تكون إيجابيا بعض الشيء في محادثاتك، فهذا يُعطي الأمل للمريض.

البكاء ولانفعال

آخر شيء يرغب أي مريض في مشاهدته هو البكاء والانفعال من طرف الزوار بسبب وضعه الصحي المتدهور، فالمريض نفسه خائف ويشعر بالإحباط، وبكاءك وانفعالك سيحبطانه أكثر.

“منزعج، لكن لا أستطيع فعل أي شيء!”

عند زيارة شخص ما في المستشفى، حاول الحد من استفساراتك، وحاول أن تكون متفائلا وإيجابيا، تفهّم صعوبة التواجد في مثل هذه الحالة، فلا تزيد من قلقه، بل افعل شيئاً لتخفيف العبء عنه، بدل أن تقول له مثلا:

“أنا منزعج من أجلك ولكن لا أستطيع فعل أي شيء”، وفقا لموقع nitikablog.

كيف تتصرف عند الزيارة؟

اطلب الاذن

اطلب إذن المريض للزيارة قبل وصولك، اطلب منه أن يكون صريحا معك، وإذا كان يُفضل عدم زيارتك، فاسأله إن كان ذلك أفضل في يوم آخر، أو إن كان يُفضل زيارتك بعد عودته إلى المنزل.

لا تجلس على السرير

لا تجلس على سرير المريض، فقد تنقل الجراثيم التي التقطتها في الطريقاستخدم الكرسي المُخصص، أو أبق واقفا.

تعقيم اليدين

اغسل أو عقّم يديك، افعل ذلك قبل لمس المريض أو تسليمه أي شيء، بعد لمس أي شيء في الغرفة، اغسل أو عقّم يديك مرة أخرى.

تأتي العدوى من أي مصدر تقريبا، ويمكن لمسببات الأمراض أن تعيش على الأسطح لأيام، لا تخاطر بتحمل مسؤولية جعل مريضك المفضل أكثر مرضًا مما هو عليه بالفعل.

ارتداء كمامة

بغض النظر عن قواعد المستشفى الحالية، فإن ارتداء كمامة الوجه يمكن أن يساعد في حماية كل من المريض والزائر من الفيروسات المحمولة جوا.

إغلاق الهاتف

أغلق هاتفك المحمول أو ضعه في وضع الصامت، في بعض الحالات، قد تتداخل مع أجهزة رعاية المرضى، مما قد يُعرّض مريضك للخطر إذا لم تتبع القواعد. في حالات أخرى، يكون الأمر مجرد اعتبار لمن يحاولون النوم والتعافي ولا يريدون أن تُزعجهم نغمات الرنين.

عدم إطالة الزيارة

ابقَ لوقت قصير فقط عند المريض، لأن إطالة الزيارة قد ترهقه أو تزعجه أو تحرجه، من الأفضل تكرار الزيارة، ولكن لا يجب أن تتجاوز ربع ساعة في كل مرة.

مغادرة الغرفة عند وصول الطبيب

غادر الغرفة إذا وصل الطبيب لفحص المريض أو التحدث إليه،فالمحادثة أو العلاج الذي يُقدّمه خاص، وما لم تكن أحد الوالدين أو الزوج أو الزوجة أو أي شخص آخر يُمثّل المريض رسميا، فإن هذه المحادثة ليست من شأنك.

اتباع سياسات المستشفى

اتبع جميع سياسات المستشفى وتعليمات الموظفين، معظم المستشفيات لديها ساعات زيارة محددة، وعدد زوار محدد في الغرفة، وقواعد أخرى يُتوقع منك اتباعها.

عدم الزيارة في حالة المرض

لا تدخل المستشفى إذا كنت تعاني من أي أعراض قد تكون مُعدية، لا يستطيع المريض ولا غيره من العاملين في المستشفى تحمل أي عدوى لديك.

إذا كنت تعاني من أعراض مثل السعال أو سيلان الأنف أو الطفح الجلدي، فلا تزر المستشفى.

عدم اصطحاب الأطفال

لا تصطحب أطفالا دون سن 13 عاما للزيارة إلا للضرورة القصوى، لأنهم يتسببون في إزعاج المرضى.

كما أن أجهزتهم المناعية ليست قوية كأجهزة البالغين، مما يجعلهم عرضة للجراثيم من المرضى المصابين بأمراض معدية.

عدم إحضار الطعام

لا تُحضر طعامًا لمريضك إلا إذا كنت متأكدا من أنه يستطيع تحمله، لأنه العديد من المرضى يخضعون لأنظمة غذائية خاصة أثناء وجودهم في المستشفى.

وينطبق هذا بشكل خاص على المصابين بأمراض معينة أو حتى الذين خضعوا مؤخرا للتخدير لإجراء عملية جراحية، قد يسبب الطعام مشاكل صحية كبيرة، حسب موقع verywellhealth.