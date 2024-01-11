11 علامة تشير إلى أنك ستُطرد من عملك قريبا

هناك علامات رئيسية وإشارات خفية تشير إلى أنك ستُطرد من عملك قريبا، ومن الأهمية بمكان أن تتصرف بحكمة لحفظ وظيفتك أو البحث عن البديل.

ومن بين العلامات التي كشفها رؤساء العمل:

التغيير في التحية

يتغير السلوك الشخصي لرئيس العمل، وغالبا ما يصبح رسميا أكثر، وأقل رغبة في إلقاء التحية عند رؤيتك في المكتب، وأكثر اختصارا في المحادثات.

السؤال عن أحوالك

سيظهر بعض الرؤساء مستويات متزايدة من الاهتمام الشخصي والقلق إذا كانوا على وشك إجراء تغيير.

عادة ما يكون هذا رد فعل عاطفيا لا واعيا لمشاعر الذنب والمسؤولية تشمل العلامات السؤال عن العائلة، خاصة إذا كان لديك أطفال أو شخص مريض.

قلة التواصل البصري

عندما يقرر رئيسك أن ينهي خدمتك قريبا، ستلاحظ انخفاضا في التواصل البصري، هذه واحدة من أقوى العلامات العاطفية التي تشير إلى وجود أمر ما.

التعبير عن مشاكل الأداء

إذا أعرب مديرك عن مشكلات تتعلق بأدائك بشكل متكرر، ورافق ذلك تغييرا في ردود أفعاله العاطفية تجاهك، فهذا يعني أنه يفكر جديا في التغيير، أو أنه اتخذ القرار بالفعل.

تكليف الآخرين بعملك

إذا قام مدير العمل بتكليف زملاء آخرين بعملك، أو تم تكليفك بتدريب شخص آخر للقيام بعملك، فهذهرسالةمهمة أنه بدأ يفكر في التخلي عنك، بحسب موقعinc.

التكليف بمهام متعبة أو مملة

من الممكن أن يطلب منك رئيس العمل إجراء مراجعات متعددة حتى تشعر بالملل والتعبلتقول لا لأوامره، هذا ما يريده لتبدو شخصا غير مسؤول.

عدم الإرشاد

إذا كان رئيسك اعتاد أن ينبهك إلى أخطائك ويرشدك خلال بعض المشاريع، لكن عندما يقرر طردك يتركك تخطئ ليعاقبك أو يوجه لك ملاحظات قاسية.

معاملتك كطفل صغير

قد يكلفك مديرك بالمهام الأسهل لبعض المشاريع،ويتم معاملتك كطفل صغير يحصل على الأعمالالمتبقية ليشعر بالسعادة والإنتاجية.

همسات وتعاطف

عندما يقرر صاحب العمل إنهاء عملك، تنتشرالشائعات في مقر العمل، وترى زملاؤك وهم يتهامسون عليك أو يبدون تعاطفهم معك.

عدم الرد على رسائلك

يرفض بعض رؤساء العمل الرد على رسائل الموظف الذي يريدون فصله من العمل، وقد يقومون بخفض راتبه ليشعر بما يٌخطط له.

مراقبة الأخطاء

تلاحظ أن مديرك يراقب كل تصرفاتك، حتى تلك التافهة، وذلك لأنه يجمع الأدلة ضدك حتى يتمكن من طردك من العمل وفق مبررات مقنعة، وفقا لموقع thebalancework.