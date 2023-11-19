11 فائدة صحية للرمان تجعلك تأكله يوميا

يحتوي الرمّان على العديد من الفوائد الصحية التي تجعله أكثر من فاكهة خريفية، ذلك لأنه غني بالفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة.

فقد أظهرت الدراسات الطبية أن هذه الفاكهة الحمراء تقي من خطر الإصابة بأمراض مختلفة، منها السرطان، كما تمنح الصحة للقلب وتعزّز المناعة.

ومن حسن الحظ، أن الرمّان متوفر بكثرة هذه الأيام في الجزائر، وأسعاره في المتناول، لذلك من الضرورياغتنام الفرصة للاستفادة من خصائصه الصحية.

وفيما يلي، هذه بعض فوائد الرمان التي أثبتها الدراسات الطبيبة المختلفة.

الوقاية من السرطان

كشفت دراسات طبية أن الرمان يحتوي على الخصائص المضادة للأورام، كما يحتويعلى نوع من الأحماض الدهنية التي تستهدف خلايا سرطان الثدي وتقتلها.

ويساعد الرمان على تقليل فرص الإصابة بسرطان البروستاتا لدى الرجال،وتعمل المواد الكيميائية النباتية الموجودة فيهعلى حماية الجسم من أي خلايا سرطانية.

صحة القلب

يحتوي عصير الرمان على نسبة أعلى نسبيا من مضادات الأكسدة عندما يتم سحق بذوره معه،ما يساعد على تنظيف الشرايين من الكوليسترول والحفاظ على صحة القلب.

منع التهاب المفاصل

أثبتت دراسات علمية أن هذه الفاكهة قد تساعد في منع إنتاج الإنزيمات المدمرة للغضاريف التي ينتجها الجسم عند الإصابة بالتهاب المفاصل.

انخفاض ضغط الدم

يساعد الرمان في السيطرة على ضغط الدم عندما يتم شرب عصيره وأكل بذوره.

يمنع من الالتهابات البكتيرية

تتمتع بذور ولبّ الرمان بخصائص مضادة للبكتيريا، حيث تساعد في إيقاف الفيروسات وبقاء تجويف الأسنان خاليا من الجراثيم.

يساعد في عملية الهضم

تساعد الألياف الموجودة في الرمان في الحفاظ على صحة الأمعاء، كما يقلل من فرص الإصابة بمرض كرون وتطور قرحة المعدة، بحسب ما نشره موقع naturalfoodseries.

يعزز المناعة

إن تناول رمانة واحدة فقط يزودك بحوالي 40% من احتياجاتك اليومية من فيتامين “سي”المسؤول عن الحفاظ على مناعتك العامة.

تقليل حصوات الكلى

يساعد في تقليل تكوّن حصوات الكلى،حيث تعمل خلاصة الرمّان على منع تركيز الكالسيوم والفوسفات والأوكسالات في الدم مما يؤدي إلى تكوّن الحصوات

مفيد لصحة الدماغ

هذه الفاكهة غنية بمركب يسمى الإلاجيتانين، الذي يساعد على حماية الدماغ من مرض باركنسون والزهايمر.

وأولئك الذين يتناولون الرمان يمكنهم أيضا التعافي بسرعة من إصابة الدماغ بنقص التأكسج.

يمنع الالتهابات في الجسم

لأنه غني بالخصائص المضادة للالتهابات، لهذا فإن تناول الرمان يساعد على الوقاية من الالتهابات في الجسم.

يعزز قدرة الجسم على التحمّل

تناول الرمان يوميا يساعد على تعزيز القدرة على التحمل العام للجسم، ويرجع ذلك إلى وجود مركبات البوليفينول في هذه الفاكهة الحمراء.

وكشفت بعض الدراسات أن تناول غرام واحد فقط من هذه الفاكهة قبل الركض يساعد على زيادة وقت الإرهاق بنحو 12%، بحسب موقع livlong.