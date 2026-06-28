11 قتيلا في حادث تحطم طائرة مدنية بفرنسا
قتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا، الأحد، حسب ما أفادت السلطات المحلية.
وقالت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن السلطات المحلية أن طائرة مدنية خفيفة تحطمت في تومبلين بالقرب من نانسي. وأسفر الحادث عن 11 قتيلاً، بحسب ما صرح به المحافظ إيف سيغي.
Un aéronef s’est crashé juste après son décollage en fin de matinée ce dimanche 28 juin à Tomblaine dans le Grand Nancy. A son bord, 11 personnes dont 5 instructeurs de parachute, 5 élèves et un pilote aguerri. Aucun n’a survécu, selon les autorités. #JT13h pic.twitter.com/1hxj1Pq8Tg
— franceinfo (@franceinfo) June 28, 2026
وذكرت صحيفة ” ليست ريبوبليكان” أن الطائرة كانت تقل مجموعة من الأشخاص لممارسة رياضة القفز المظلي.