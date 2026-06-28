11 قتيلا في حادث تحطم طائرة مدنية بفرنسا

قتل 11 شخصا في حادث تحطم طائرة مدنية في شرق فرنسا، الأحد، حسب ما أفادت السلطات المحلية.

وقالت وسائل إعلام فرنسية، نقلا عن السلطات المحلية أن طائرة مدنية خفيفة تحطمت في تومبلين بالقرب من نانسي. وأسفر الحادث عن 11 قتيلاً، بحسب ما صرح به المحافظ إيف سيغي.

وذكرت صحيفة ” ليست ريبوبليكان” أن الطائرة كانت تقل مجموعة من الأشخاص لممارسة رياضة القفز المظلي.