11 مباراة بِلا هزيمة لِشباب بلوزداد

أُقيمت مساء الأربعاء فعّاليات الجولة الـ 13 من عمر بطولة القسم الوطني الأوّل لِكرة القدم.

وقلّص الوصيف شباب قسنطينة الفارق بينه وين الرّائد شباب بلوزداد إلى خطوة واحدة فقط، بعد فوز “السنافر” على الضيف فريق جمعية الشلف، وتعادل أبناء “العقيبة” في مقابلتهم الجوارية مع اتحاد العاصمة، احتضن أطوارها ملعب “عمر بن رابح” بِالدّار البيضاء.

ولكن رغم ذلك، استمرّ شباب بلوزداد في مشواره الإيجابي، حيث بقي الفريق الوحيد الذي لم يتجرّع بعد مرارة الهزيمة.

وما زال مُتذيّل لائحة الترتيب هلال شلغوم العيد “مريضا”، بعد أن مُني بِالهزيمة رقم”11” تواليا، لمّا خسر داخل القواعد أمام اتحاد بسكرة.

وتألّق اللاعبان محمد الأمين مدني من شباب قسنطينة، وياسين قنينة من شبيبة القبائل، بِتسجيل كلّ واحد منهما ثنائية. فدشّن الأوّل العدّاد، بينما رفع الأخير غلّته إلى 3 أهداف.

وجاءت نتائج المقابلات كالتالي:

ا.العاصمة 2 – ش.بلوزداد 2

ش.قسنطينة 3 – ج.الشلف 0

م.البيّض 2 – و.سطيف 0

ن.البارادو 2 – ش.الساورة 1

ا.خنشلة 1 – ن.مقرة 1

م.وهران 3 – م.الجزائر 0

ش.القبائل 4 – أ.الأربعاء 0

ه.شلغوم 0 – ا.بسكرة 1

وتشكّلت لائحة الترتيب على النّحو التالي:

1- ش.بلوزداد 27ن (ناقص مقابلتَين)

2- ش.قسنطينة 26ن

3- و.سطيف 22ن

4- ش.الساورة 20ن

5- ا.خنشلة 20ن

6- ا.العاصمة 19ن (ناقص 3 مقابلات)

7- م.الجزائر 19ن (ناقص مقابلتَين)

8- م.البيّض 16ن

9- م.وهران 16ن (ناقص مقابلتَين)

10- أ.الأربعاء 15ن (ناقص مقابلتَين)

11- ا.بسكرة 14ن (ناقص مقابلتَين)

12- ن.مقرة 14ن

13- ج.الشلف 14ن

14- ش.القبائل 12ن (ناقص مقابلة)

15- ن.البارادو 12ن

16- ه.شلغوم العيد 1ن