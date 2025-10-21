11 مباراة تفصل هالاند عن إنهاء أسطورة ميسي

لا يزال النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي الإنجليزي يطارد الأرقام القياسية سواء مع ناديه أو منتخب النرويج، وذلك بعدما نجح في إحراز هدفي مانشستر سيتي أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي.

بهدفي هالاند أمام إيفرتون السبت الماضي، وصل إلى سلسلة تهديفية في 11 مباراة متتالية، ليصبح على بعد 11 مباراة متتالية مثلها ويكسر رقم الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي الذي نجح في إحراز أهداف في 21 مباراة متتالية خلال موسم 2012-2013.

وقاد النرويجي إيرلينج هالاند فريق مانشستر سيتي إلى فوز مستحق على إيفرتون بثنائية نظيفة في الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي، ويرفع رصيده للهدف التاسع يتصدر به قائمة هدافي مسابقة البريميرليج برصيد 9 أهداف وبفارق 3 أهداف عن أنطوان سيمينيو لاعب بورنموث.