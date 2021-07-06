-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
منوعات

11 مدينة جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم خلال الساعات الماضية

الشروق أونلاين
  • 51970
  • 8
11 مدينة جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم خلال الساعات الماضية

صنف موقع دولي مختص، الثلاثاء،  11 مدينة جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا في العالم خلال الـ24 ساعة الماضية.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة  “Eldoradowheather”  قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم، منها مدن تجاوزت الحرارة فيها 49 درجة مئوية.

ووفقا للترتيب، تصدرت مدينة حاسي مسعود القائمة بحرارة قدرت بـ49.7 درجة مئوية، تليها ورقلة 49.3، فعين صالح 49.1، وفيما يلي باقي المدن:

4 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم خلال الساعات الماضية

وصنف ذات الموقع، الاثنين، 4 مدن جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة مئوية.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة  “Eldoradowheather”  قائمة تضم 15 مدينة عبر العالم بدرجة  احتلت مدينة تقرت مقدمتها بحرارة قدرت بـ 49.5 وتلتها مدينة حاسي مسعود في المرتبة الثانية وجاءت ورقلة رابعا بدرجة حرارة 49.4 و49.3 على التوالي.

وحملت نفس القائمة مدينة جزائرية أخرى وهي وادي سوف التي جاءت في المرتبة الرابعة محليا والرابعة عشر عالميا بدرجة حرارة فاقت 48.2.

مدينتان جزائريتان ضمن المدن الأكثر حرا في العالم يومي السبت والأحد

وصنف ذات الموقع، الأحد 4 جويلية، مدينتي حاسي مسعود وورقلة  ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بحرارة تجاوزت 49 درجة.

ونشر الموقع المختص في قياس درجات الحرارة “Eldoradowheather” قائمة متكونة من 15 منطقة من مختلف دول العالم تعدت فيها الحرارة 48 درجة.

وجاءت مدينة حاسي مسعود في المرتبة السادسة عالميا بدرجة حرارة قدرت بـ 49.4 بعد مدن من العراق والكويت وإيران

احتلت ورقلة المرتبة الثانية في الجزائر بعد حاسي مسعود و14 عالميا لأحر المناطق في العالم بدرجة حرارة بلغت 48.7 درجة.

8 مدن جزائرية ضمن أكثر المناطق حرا عبر العالم يوم 19 جوان 2021

وصنف موقع دولي مختص، الأحد 20 جوان الماضي،  8 ولايات جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم خلال الـ 24 ساعة الأخيرة، بدرجات حرارة تجاوزت 48 درجة.

ونشر موقع “Eldoradowheather” المختص في قياس درجات الحرارة قائمة متكونة من 15 منطقة من مختلف دول العالم، كان نصيب الجزائر فيها 8 ولايات وهو ما يجعل أكثر من نصف المدن المعنية بالتصنيف جزائرية .

وحسب الجدول احتلت ولاية ورقلة المرتبة الثانية لأحر المناطق في العالم بدرجة حرارة بلغت 48.1 درجة، لتأتي مدينة تقرت في المرتبة الثالثة بدرجة حرارة 47.9 ، ثم حاسي مسعود بـ 47.6 درجة فعين صالح بـ 47.1 درجة.

كذلك شمل التصنيف مدينة تيميمون حيث جاءت في المرتبة 12 بدرجة حرارة وصلت إلى 46.7، وفي المرتبة 13 ولاية أدرار بحرارة قاربت 46.6 درجات، لتأتي منطقة غرد النوص التابعة لولاية ورقلة في المرتبة 15 والأخيرة بدرجة حرارة بلغت 46.5 درجة.

حرارة

مقالات ذات صلة
“مليسة” عجوز من سطيف تتحدى الأمية وتحفظ القرآن كاملا قبل بلوغها الثمانين

“مليسة” عجوز من سطيف تتحدى الأمية وتحفظ القرآن كاملا قبل بلوغها الثمانين

راكعا أمام مسؤولة صهيونية.. صورة لبايدن تشعل مواقع التواصل

راكعا أمام مسؤولة صهيونية.. صورة لبايدن تشعل مواقع التواصل

شبيه بن شيخ وصاحب شخصية بن علي في عاشور العاشر يكشف بعض الحقائق

شبيه بن شيخ وصاحب شخصية بن علي في عاشور العاشر يكشف بعض الحقائق

السياحة رهان اقتصادي واعد في حاجة إلى الهيكلة والتطوير بأدرار

السياحة رهان اقتصادي واعد في حاجة إلى الهيكلة والتطوير بأدرار

الجزائر العاصمة كما لم ترها من قبل.. بعدسة رائد فضاء

الجزائر العاصمة كما لم ترها من قبل.. بعدسة رائد فضاء

المجاهد لخضر بورقعة.. ثائر حتى الممات

المجاهد لخضر بورقعة.. ثائر حتى الممات

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
8
  • حمادي فيصل

    مَالِؤُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ فَشَارِبُونَ عَلَيْهِ مِنَ الْحَمِيمِ أَفَرَأَيْتُمُ النَّارَ الَّتِي تُورُونَ نحنُ جَعَلْنَاهَا تَذْكِرَةً الأكثر حرا فَنُزُلٌ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةُ جَحِيمٍ فَرَوْحٌ وَرَيْحَانٌ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ

    0
  • حمادي فيصل

    وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلالُهُم وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَا أَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍّ مِّن يَحْمُومٍ لا بَارِدٍ وَلا كَرِيمٍ

    0
  • حمادي فيصل

    فَالْمُقَسِّمَاتِ أَمْرًا إِذَا وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَصَادِقٌ وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ يَوْمَ هُمْ عَلَى النَّارِ يُفْتَنُونَ هُوَ الَّذِي يُرِيكُمُ الْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْشِئُ السَّحَابَ الثِّقَالَ وَيُسَبِّحُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلائِكَةُ مِنْ خِيفَتِهِ وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَن يَشَاء وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ

    0
  • حمادي فيصل

    هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ فَفَتَحْنَا أَبْوَابَ السَّمَاء بِمَاء مُّنْهَمِرٍ فَالْتَقَى الْمَاء عَلَى أَمْرٍ قَدْ قُدِرَ

    0
  • فيصل حمادي

    وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاء كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلا يُؤْمِنُونَ كَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ وَسُقُوا مَاء حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَاءَهُمْ تحلية مياه البحار ياجوج وماجوج يدكرنا دلك باشراط الساعة فقد جاء اشراطها فانى لهم ادا جاءتهم دكراهم مَاذَا قَالَ آنِفًا

    3
  • فاكهة الجبل

    -بطريقةٍ ما ستدرك أن الطريق الذي اختاره الله لك، كان أفضل ألف مرة من الطريق الذي أردته لنفسك، وأن الباب الذي أُغلِق في وجهك ألف مرة، كان وراءه شرٌ محض، وأن اليد التي أفلتتك، لم تكن تناسبك منذ البداية، وأن البلاء الذي أنهكك لم يكن سوى رحمةٌ مُهداة🌼🌾

    15
  • kamel

    إذن على السلطات الاستمار في بناء المسابح الكثيرة و الاكثار من البخاخات المائية في شوارع هاته المدن كما هو الحال في السعودية و الامارات لمساعدة قاطني هاته المدن الجزائرية على التنفيس و لو للحظات.

    17
  • العمري السطايفي

    المصيبة أن هذه الشمس الساطعة و الحرارة العالية لا تستغل في إنتاج الطاقة الشمسية ولا في إنتاج الحرارة وهي متوفرة بالمجان في مدننا الجنوبية على وجه الخصوص وبإمكاننا توفير الملايير باستغلالها بل وتصدير الطاقة في السوق الدولية !

    58

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد