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اقتصاد

11 مليار أورو فائض الميزان التجاري الجزائري مع هذا البلد الأوروبي

عادل فداد
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11 مليار أورو فائض الميزان التجاري الجزائري مع هذا البلد الأوروبي

 كشفت وكالة “نوفا” للأنباء نقلا عن المعهد الوطني للاحصاء الايطالي “ستات”، والوكالة الايطالية للترويج “إسي”، عن بلوغ حجم التبادلات التجارية الجزائرية الايطالية خلال سنة 2024، إلى ما يقرب من 14 مليار يورو.

وحسب المصدر ذاته، تظل ايطاليا من بين أبرز مستوردي الغاز الجزائري، حيث بلغت وارداتها خلال السنة الماضية 2024، مستوى 9,4 مليار يورو، بانخفاض قدره 23,5 % عن السنة التي قبلها، وذلك نظرا لامتلاء المخزونات الاستراتيجية الايطالية، وانخفاض مستوى الاستهلاك العام، الذي دائما ما يتأثر بحالة الطقس (ارتفاع درجة الحرارة = انخفاض الطلب على الغاز).

وفي السياق ذاته، ارتفعت صادرات الجزائر من المنتجات النفطية (مشتقات البترول) إلى روما، بنسبة 29,7 % متجاوزة بذلك عتبة الـ 01 مليار يورو، خلال 2024، في حين بلغت صادرات النفط الخام مستوى 457 مليون يورو.

من جهتها، بلغت صادرات إيطاليا إلى الجزائر خلال نفس الفترة 2,9 مليار يورو، بارتفاع قدره 2,7 % عن السنة التي قبلها.

وانطلاق من المعطيات الحالية، تكون الجزائر قد حققت فائضا في الميزان التجاري مع إيطاليا بنحو 11 مليار يورو، خلال سنة 2024.

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