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11 مليون تلميذ يلتحقون بالمدارس هذا الأربعاء

الشروق أونلاين
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11 مليون تلميذ يلتحقون بالمدارس هذا الأربعاء
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يلتحق،الأربعاء، قرابة 11 مليون تلميذ وتلميذة بمقاعد الدراسة, بمناسبة الدخول المدرسي الجديد 2022-2023, يتوزعون على شبكة من المؤسسات التعليمية تقارب 30 ألف مؤسسة عبر الولايات.

 وستعرف هذه السنة الدراسية, التحاق 425.625 تلميذا جديدا, مسجلين في السنة الأولى ابتدائي, كما ستشهد عدة مستجدات لا سيما في طور التعليم الابتدائي بإدراج مادة اللغة الانجليزية في السنة الثالثة و اتخاذ عدة تدابير للتخفيف من ثقل المحفظة المدرسية.

ومن بين الاجراءات المتعلقة بتخفيف ثقل المحفظة المدرسية, تم تجهيز أزيد من 1600 مدرسة بالألواح الرقمية والكتاب الالكتروني, إضافة إلى استعمال النسخة الثانية من الكتاب المدرسي الموسوم ب”كتابي” بالنسبة لتلاميذ سنوات 3 و4 و5 ابتدائي, بحيث يحتفظ بهذه النسخة في أدراج أو خزائن بالابتدائيات.

كما سيستفيد ما لا يقل عن 3 ملايين متمدرس من السنة الاولى إلى الثالثة ابتدائي من نسخة ثانية للكتاب المدرسي لتخفيف العبء عليهم, هذا بالإضافة الى إمكانية تحميل الكتاب الرقمي بالنسبة لتلاميذ الطور الأول.

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