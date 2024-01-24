أخبار الكان

ظهر 11 نجماً في التشكيلة الأغلى ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة القدم في ساحل العاج، نظراً لقيمتهم الفنية والتسويقية، بسبب مسيرتهم الاحترافية مع كبار الأندية في العالم، بحسب ما ذكره موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.

وحلّ 3 نجوم في خط المقدمة، يتقدمهم النيجيري فيكتور أوسيمين، مهاجم نادي نابولي الإيطالي، الذي تبلغ قيمته السوقية 110 ملايين يورو، فيما وصلت قيمة المصري محمد صلاح، هدّاف ليفربول، إلى 65 مليون يورو، في حين ارتفعت قيمة الغاني محمد قدوس إلى 45 مليون يورو، بعدما رحل إلى ويستهام يونايتد الإنكليزي في الصيف الماضي.

أما في خط الوسط، فظهرت العديد من الأسماء في قائمة موقع “ترانسفير ماركت” العالمي، لكن أبرزها هو النجم الجزائري إسماعيل بن ناصر، الذي تبلغ قيمته التسويقية 35 مليون يورو، ويأتي معه الكاميروني فرانك أنغويسا، صانع ألعاب نابولي الإيطالي (35 مليون يورو)، ويرافقهما المالي إيف بيسوما، الذي يلعب في صفوف توتنهام الإنجليزي (30 مليون يورو).

وسيطر النجوم العرب على خط الدفاع في كأس أمم إفريقيا بساحل العاج، بعدما وصلت القيمة التسويقية للمغربي أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى 65 مليون يورو، فيما يأتي بجانبه قلب الدفاع العاجي عثمان ديوماندي، الذي يلعب في صفوف فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، وتبلغ قيمته التسويقة (40 مليون يورو).

أما نايف أكرد، قلب دفاع منتخب المغرب ونادي ويستهام يونايتد الإنجليزي، فتبلغ قيمته السوقية 38 مليون يورو، فيما بلغت القيمة التسويقية للظهير الأيسر الجزائري ريان آيت نوري 28 مليون يورو، حيث يلعب في صفوف فريق وولفرهامبتون.

ورغم وجود العديد من نجوم حراسة المرمى الأفارقة المحترفين في الدوريات العالمية، لكن حامي عرين منتخب الكاميرون أندريه أونانا يعد أغلى حارس مرمى في القارة السمراء، بعدما وصلت قيمته التسويقية إلى 40 مليون يورو، عقب رحيله في سوق الانتقالات الصيفية الماضية من إنتر ميلانو الإيطالي إلى مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وشهدت المسابقة ظهور العديد من النجوم في البطولة المرشحين لأن ترتفع قيمتهم السوقية بشكل أكبر مما هي عليه، في الوقت الذي سيكون لهم شأن في مساعدة منتخبات بلادهم في تحقيق الحلم بالصعود إلى منصات التتويج والظفر بلقب الكأس الإفريقية.

غينيا الاستوائية تؤكد ثورة “الصغار” في كأس إفريقيا

أثبت منتخب غينيا الاستوائية أن النسخة الـ34 من كأس أمم إفريقيا لكرة القدم ستحدث منعرجاً هاماً في كرة القدم، بعد المفاجآت التي شهدتها البطولة إلى حدّ الآن، خاصة وأنه بعد مرور جولتين من المسابقة، فإن منتخبين فقط ضمنا التأهل إلى الدور ثمن النهائي.

ورغم أن منتخب غينيا سبق له أن حقق نتائج مميزة، وخاصة في نسخة 2015 عندما بلغ الدور نصف النهائي، إلا أن إنجازه السابق تحقق أمام جماهيره، وهو ما يجعله مختلفاً عن وصوله إلى ثمن النهائي من هذه النسخة، خاصة بعد الانتصار على ساحل العاج بنتيجة 4ـ0 في نتيجة تاريخية، ليتأهل في صدارة المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط مسجلاً 9 أهداف.

كما أن تصدر المجموعة على حساب منتخب البلد المنظم، ونيجيريا المرشحة لحصد اللقب منذ البداية، يُثبت أن غينيا الاستوائية بصدد كتابة صفحة جديدة في النهائيات الإفريقية، بعد أن تألق منتخب الرأس الأخضر، حيث ضمن التأهل بدوره في المركز الأول للمجموعة الثانية التي تضم مصر وغانا، وهما من أكبر المنتخبات في القارة، إضافة إلى انتصار ناميبيا على منتخب تونس.

واستحق المنتخب الغيني التأهل بعد العروض القوية التي قدّمها منذ البداية، لا سيما أنه يملك هجوماً قوياً ضرب كل المنافسين بكتيبة من اللاعبين غير المعروفين في القارة، ولكنه منتخب منسجم وجماعي من حيث أسلوب اللعب وقوي من الناحية الذهنية، لأنه تعامل مع كل المباريات بثقة كبيرة في مواجهة منافسين من أعلى المستوى.

ووجّه منتخب غينيا الاستوائية رسالة قوية إلى كل المنتخبات، مفادهاً أنه لم تعد هناك منتخبات قوية وأخرى ضعيفة، وأن التاريخ لم يعد محدّداً لفرص المنتخبات في التأهل إلى الأدوار المتقدمة، ولن يكون غريباً أن يصل هذا المنتخب إلى نصف النهائي إن واصل هذه العروض القوية.

“الكاف” يُغرم منتخب غانا 15 ألف دولار

المصائب لا تأتي فرادى لمنتخب غانا الذي ودّع بطولة أمم إفريقيا الحالية، حيث وقّع الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، “الكاف”، غرامة مالية على منتخب “النجوم السوداء”، بسبب ما حدث من مشاكل جماهيرية خلال مواجهة الرأس الأخضر، يوم الأحد الماضي 14 جانفي في مستهل مشواره بالبطولة القارية.

وخسر منتخب غانا أمام الرأس الأخضر في افتتاح مبارياته ببطولة أمم إفريقيا بنتيجة 2-1، قبل أن يتعادل مع مصر 2-2، ثم يتعادل مرة أخرى بنتيجة 2-2 ضد موزمبيق في الجولة الثالثة والأخيرة لدور المجموعات بـ”الكان” سهرة الاثنين، ليودّع “البلاك ستارز” البطولة.

وأكد موقع “غانا سوكر نت”، أن مجموعة المشجعين الغانيين دخلوا في مشاجرة بين الشوطين في المدرج رقم 18، مما أدى إلى استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريقهم.

واتخذ مجلس التأديب في “الكاف” قرارًا بفرض الغرامة التي قدّرها الاتحاد الإفريقي بـ15 ألف دولار أمريكي بعد مراجعة جميع الوقائع والادعاءات والحجج القانونية والأدلة ذات الصلة. ويتعين على الاتحاد الغاني أن يدفع الغرامة خلال 60 يومًا من تاريخ القرار.

وأضاف الموقع الغاني، أن المشجعين الغاضبين اشتبكوا مع الشرطة مما أدى إلى فرض غرامة مالية، حيث دخلت مجموعتان من المشجعين الغانيين في مشاجرة بين الشوطين في المدرج رقم 18، مما أدى إلى استخدام الغاز المسيل للدموع.

إقالة مدرب منتخب غانا بعد وداع أمم إفريقيا 2023

أعلن الاتحاد الغاني لكرة القدم، بشكل رسمي، إقالة كريس هيوتون من تدريب “البلاك ستارز”، بعد وداع كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليًا فى كوت ديفوار. وقرر الاتحاد الغاني إقالة المدير الفني كريس هيوتون بعد فشله فى تحقيق أي انتصار ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، ووداع المسابقة من دور المجموعات. بدأ منتخب غانا مشواره في بطولة كأس أمم إفريقيا بالخسارة أمام الرأس الأخضر 1-2 في الجولة الأولى للمجموعة الثانية، ثم تعادل مع منتخب مصر 2-2، وأخيرًا التعادل مع موزمبيق 2-2 ووداع المسابقة القارية.

وفقد منتخب “النجوم السوداء” فرصة التأهل كأفضل ثوالث في دور المجموعات إلى ثمن نهائى أمم إفريقيا، بعد توقف رصيده عند النقطة 2 في المركز الثالث وبفارق الأهداف عن منتخب موزمبيق الرابع. وتأهل منتخب الرأس الأخضر إلى ثمن نهائي كأس أمم إفريقيا 2023، بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، ومعه منتخب مصر الوصيف برصيد 3 نقاط.

إيميليو نسوي يكتب التاريخ في كأس إفريقيا

حقق إيميليو نسوي، مهاجم منتخب غينيا الاستوائية إنجازا تاريخيا خاصا به في بطولة الأمم الإفريقية، عقب تسجيلة 5 أهداف حتى الان وتصدر جدول ترتيب هدّافي البطولة.

ونشرت الصفحة الرسمية للاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” عبر موقع التواصل الاجتماعي “إكس” تغريدة كالتالي: “إيميليو نسوي يسجل أكبر عدد أهداف في دور المجموعات منذ 1970”.

تواجد منتخب غينيا الاستوائية في صدارة ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 وعدم تلقي أي هزيمة وتسجيل 9 أهداف وتلقي 3.

بينما جاء منتخب نيجيريا في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، جمعها من الفوز في مباراتين والتعادل في لقاء 1 وعدم تلقي أي هزيمة وتسجيل 3 أهداف وتلقي 1.

بينما حلّ منتخب كوت ديفوار صاحب الأرض والجمهور في المركز الثالث بجدول ترتيب البطولة برصيد 3 نقاط جمعها من الفوز في مباراة واحدة، والخسارة في 2 وتسجيل هدفين وتلقي 5.

بينما تأكّد مغادرة منتخب غينيا بيساو البطولة، بعدما حل في ذيل ترتيب البطولة برصيد صفر من النقاط، بعد الخسارة في 3 مواجهات وتسجيل هدفين وتلقي 7.

رئيس غينيا الاستوائية يمنح لاعبي المنتخب مليون يورو

قرر رئيس دولة غينيا الاستوائية، منح لاعبي المنتخب الأول لكرة القدم، مكافأة كبيرة، بعد الفوز الكبير الذي حققه على نظيره منتخب كوت ديفوار، برباعية نظيفة، في الجولة الثالثة والأخيرة من المجموعة الأولي، ليتأهل إلى الدور التالي متصدرا للمجموعة برصيد 7 نقاط.

ونجح منتخب غينيا الاستوائية، في تحقيق فوزا عريضا على مستضيف البطولة منتخب كوت ديفوار، بأربعة أهداف نظيفة، الاثنين الماضي، في مفاجأة من العيار الثقيل.

وأكد التليفزيون الرسمي لدولة غينيا الاستوائية، منح الرئيس تيودورو أوبيانغ نغويما، مكافأة إجمالية قدرها مليون يورو للاعبين بالإضافة إلى الجهاز الفني بعد فوزهم التاريخي 4-0 على كوت ديفوار، مع إقرار يوم الثلاثاء إجازة مدفوعة الأجر للبلاد بأكملها.

وتصدر منتخب غينيا الاستوائية، ترتيب المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط، ثم جاء في المركز الثاني المنتخب النيجيري 6 نقاط، ليتأهلا سويا إلى دور الـ16 من البطولة، بينما ينتظر منتخب كوت ديفوار، فرصة التأهل كأفضل ثوالث.

ويواجه منتخب غينيا الاستوائية، في دور ثمن النهائي صاحب المركز الثالث في المجموعتين الثالثة أو الرابعة.

عمر مرموش يكشف سر معاناة منتخب مصر

كشف عمر مرموش، مهاجم منتخب مصر، والمُحترف في صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني، عن سر وسبب مُعاناة منتخب “الفراعنة” في دور المجموعات من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023، المقامة حاليًّا في كوت ديفوار.

ومرّ منتخب مصر، الذي تأهل إلى دور الـ16 بشق الأنفس، بظروف صعبة في دور المجموعات، حيث افتتح مشواره بالتعادل مع موزمبيق (2-2)، وكرر النتيجة ذاتها في مباراتي غانا والرأس الأخضر، ليحصد 3 نقاط، ومع ذلك تأهل وصيفًا، مستفيدًا من تعادل غانا مع موزمبيق بالنتيجة ذاتها أيضًا (2-2).

وخلال حديثه لوسائل الإعلام، عقب مباراة مصر والرأس الأخضر، أشار عمر مرموش إلى أنّ “كل منتخبات إفريقيا باتت قوية، حتى تلك التي لا تمتلك تاريخًا كبيرًا في البطولة”، مؤكدًا أنّ ذلك هو السبب الحقيقي الذي جعل منتخب “الفراعنة” يُعاني ويفشل في تحقيق أي فوز في البطولة حتى الآن.

واستهل نجم فرانكفورت حديثه بالقول: “لقد عانينا حقًّا في البطولة حتى الآن، بالفعل النتائج لم تكن جيّدة، من خلال التعادل في 3 مباريات ضمن دور المجموعات، لكن أعتقد أن الأهم هو تأهلنا إلى دور الـ16، وعلينا الآن التركيز على ما هو قادم”.

وأضاف عمر مرموش في تصريحات عبر فضائية “أون تايم سبورتس” المصرية: “لقد افتقدنا إلى الحظ بعض الشيء، ولكن الأهم أننا نجحنا بالتأهل في النهاية”.

وأشار: “الآن في كرة القدم، كل شيء بات واردًا، وكل المنتخبات الإفريقية أصبحت قوية وتلعب بشكل مُنظم، سواء دفاعيًّا أو هجوميًّا، وتمتلك لاعبين كثيرين محترفين، أعتقد أن الأمر لم يعد سهلًا، ومن جانبنا قدمنا كل ما لدينا”.

وعن احتفال مصطفى محمد برفع قميص النجم المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول الإنجليزي، بعد الهدف الثاني ضد الرأس الأخضر علّق: “كلنا كنا نريد أن نحمل قميص صلاح، إنه دائمًا معنا، هو يحمل المسؤولية دائمًا، وكلنا كنا نريد أن نفعل ذلك”.

واختتم تصريحاته بالقول: “الآن نحن نفتقد لمحمد صلاح، وسيأخذ كل لاعب من منتخب مصر المسؤولية التي يحملها، نحن سنحاول تعويض غيابه”.

“الكاف” تطرح تذاكر بطولة كأس إفريقيا للبيع عبر الأنترنت السبت المقبل

أعلنت الكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم “الكاف”، عن طرح تذاكر بطولة كأس الأمم الإفريقية “كان 2023” بكوت ديفوار، للبيع عبر الأنترنت يوم السبت المقبل، وذلك “لجذب مشجعي كرة القدم في جميع أنحاء القارة وخارجها إلى الحدث الرئيسي لكرة القدم الإفريقية”.

وذكرت “الكاف” في بيان على موقعها الإلكتروني، اليوم الخميس، أنه “سيتم طرح التذاكر عبر الأنترنت يوم السبت 11 نوفمبر 2023، وستكون المرحلة الأولى مخصصة حصريا لحاملي بطاقات الدفع VISA. وبعد يومين، أي يوم الاثنين 13 نوفمبر 2023، سيتم إطلاق المبيعات العامة على المنصة”، مشيرة إلى أنه يمكن اقتناء التذاكر عبر موقع http://tickets.cafonline.com/AFCON.

وأضافت أن هذه المبادرة، وهي الأولى في تاريخ كأس الأمم الإفريقية، تهدف إلى منح المشجعين الفرصة لتأمين تذاكرهم مسبقا للبطولة المقرر عقدها في الفترة من 13 جانفي إلى 11 فيفري 2024 في مدن أبيدجان وبواكي وكورهوغو وسان بيدرو وياموسوكرو. وتابعت أنه بعد الإطلاق الناجح لدوري أبطال إفريقيا للسيدات، تم تطوير منصة مخصصة تعمل بكامل طاقتها وسهلة الاستخدام على الموقع الإلكتروني للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم من أجل خلق تجربة ممتعة وشفافة للمهتمين. وقال الأمين العام للكنفدرالية الإفريقية لكرة القدم، فيرون موسينغو أومبا، أن “الكنفدرالية ملتزمة بتسهيل ولوج آلاف مشجعي كرة القدم القادمين إلى كوت ديفوار لحضور هذا الحدث العام المقبل وكذا ضمان ولوج الإيفواريين بسهولة إلى مباريات المسابقة”.

ونقل البيان عن موسينغو أومبا، قوله إن: “طرح التذاكر عبر الأنترنت سيعزز تجربة مشجعي كرة القدم الإفريقية والجمهور. لقد كان دعم الأطراف المعنية مهما ونأمل في تلبية الطلبات المتزايدة للمشجعين وللجمهور”. من جهة أخرى، قالت “الكاف”، إن 25 في المئة من تذاكر مرحلة المجموعات ستكون متاحة حتى يتمكّن المشجعون من تأمين مقاعدهم في النسخة الـ34 من العرس الإفريقي الذي يقام كل سنتين. وأوضحت أن أسعار التذاكر تتراوح ما بين 5.000 فرنك إفريقي (حوالي 8 دولارات) للفئة الثالثة، و10.000 فرنك إفريقي (حوالي 16 دولارا) للفئة الثانية و15.000 فرنك إفريقي (حوالي 24 دولارا)، مضيفة أن المشجعين ستكون لديهم فرصة اقتناء تذاكر لمرحلة المجموعات مع إمكانية الحصول على ست تذاكر لكل أسرة.

6 معلومات مثيرة عن الرأس الأخضر قاهر الكبار في أمم إفريقيا

خطف منتخب الرأس الأخضر الأنظار في كأس الأمم الإفريقية 2023 والمقامة حالياً في كوت ديفوار، بعد سحبه البساط من تحت أقدام فرق كبرى في البطولة، بفضل تألق وعزيمة لاعبيه ومديرهم الفني بيدرو بوبيستا الذي يعد قارئاً جيّد للمباريات.

منتخب الرأس الأخضر حقق المفاجأة بعد صعوده متصدراً عن المجموعة الأولى التي تضم مصر وغانا وموزمبيق، حيث نجح الفريق في تحقيق فوزين بـ6 نقاط على غانا وموزمبيق وتعادل إيجابي مع مصر بهدفين لمثلهما، ليزامل “الفراعنة” في خطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

واتجهت بوصلة جميع متابعي بطولة أمم إفريقيا تجاه منتخب الرأس الأخضر، وجعلهم يتساءلون عن كيفية نشأة هذا البلد، وكيف سطّر هذا التاريخ وأحرج منتخبات كبرى في البطولة، بفضل النتائج القوية التي قدّمها ولم يتوقعها أحد.

ويسلط “اليوم السابع” في السطور التالية عن أبرز المعلومات عن الرأس الأخضر كالتالي:

1 – يصل تعداد عدد سكان الرأس الأخضر إلى 483,628 (حسب تعداد عام 2021) واكتشفها البرتغاليون سنة 1460م وتشكّل موقعاً ممتازاً في المحيط الأطلنطي بعشر جزر كاملة، ثم حصلت على استقلالها سنة 1975م.

2- وتأتي سانتاغو على رأس أهمية الجزر فيها، وبها مدينة برايا العاصمة، ثم جزيرة القديسة ونسانت، وجزيرة سانتا أنتاو، جزيرة فوغو، وجزيرة نيكولو، وجزيرة مايو، وجزيرة سانتالوسيا، وتبلغ مساحتها 4,033 كيلومترًا مربعًا، و تقع على بعد 570 كيلومتر من سواحل السنغال في المحيط الأطلنطي.

3- وتتكون من عشر جزر بركانية تقع في وسط المحيط الأطلنطي، إلى الغرب من سواحل شمال إفريقيا، حيث كانت قديمًا واحدة من أهم مراكز تجارة ونقل العبيد في العالم ومناخ الجزر معتدل طوال العام بالنسبة لموقعها البحري حيث تبلغ أقصى درجة حرارة صيفًا 29 درجة وتخفض شتاء حتى 18 درجة.

4 – وأسّس فيها المستكشفون البرتغاليون أول مستوطنة أوروبية في المناطق الاستوائية، وازدهرت اقتصاديًا في خلال القرنين السادس عشر والسابع عشر بازدهار تجارة العبيد وتدهورت اقتصاديًا في القرن التاسع عشر بسبب منع تجارة الرقيق، وهاجر العديد من سكانها في خلال تلك الفترة.

5 – وأصبحت الرأس الأخضر مركزًا تجاريًا مهمًا ونقطة توقف مفيدة على طول طرق الشحن الرئيسية، وأصبحت الآن تعتمد على السياحة بشكل أساسي ونظام الحكم فيها ديمقراطى مستقر منذ أوائل التسعينيات، ومدة حكم الرئيس فيها 5 سنوات.

6 – البرتغالية اللغة الرسمية في الرأس الأخضر، وهي لغة التعليم والحكومة، وتستخدم في الصحف والتلفزيون والراديو، لكنها أيضًا تستخدم اللغة “كريوليا” كلغة وطنية يتحدث بها أغلب السكان، وتصعد أسهم منتخبها لكرة القدم منذ سنوات حيث وصل لدور الثمانية في أمم جنوب إفريقيا 2013.

“الكاف” يتغنى بالرأس الأخضر في أمم إفريقيا:

“أسماك القرش” سبحت بقوة نحو الصدارة

تغنى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف” بمستوى منتخب الرأس الأخضر في بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023 ، بعد تصدرها للمجموعة الثانية على حسابات منتخبات قوية ولها اسم في القارة السمراء وعلى رأسها مضر وغانا.

ونشر “الكاف” فيديو من احتفال لاعبي منتخب الرأس الأخضر بالتأهل عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، معلّقاً عليه: “أسماك القرش سبحت بقوة نحو الصدارة” في إشارة إلى البصمة القوية التي سجلها كاب فردي في البطولة حتى الآن.

وخطف منتخب الرأس الأخضر الأنظار في كأس الأمم الإفريقية 2023 والمقامة حالياً في كوت ديفوار،بعد سحبه البساط من تحت أقدام فرق كبرى في البطولة، بفضل تألق وعزيمة لاعبيه ومديرهم الفني بيدرو بوبيستا الذي يعد قارئاً جيّد للمباريات.

منتخب الرأس الأخضر حقق المفاجأة بعد صعوده متصدراً عن المجموعة الأولى التي تضم مصر وغانا وموزمبيق، حيث نجح الفريق في تحقيق فوزين بـ6 نقاط على غانا وموزمبيق وتعادل إيجابي مع مصر بهدفين لمثلهما، ليزامل “الفراعنة” في خطف بطاقة التأهل لربع نهائي كأس الأمم الإفريقية.

واتجهت بوصلة جميع متابعي بطولة أمم إفريقيا تجاه منتخب الرأس الأخضر، وجعلهم يتساءلون عن كيفية نشأة هذا البلد، وكيف سطر هذا التاريخ وأحرج منتخبات كبري في البطولة، بفضل النتائج القوية التي قدّمها ولم يتوقعها أحد.

واحتل الرأس الأخضر قمة المجموعة برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب مصر فى المركز الثانى بـ3 نقاط، ثم غانا ثالثا وأخيرا موزمبيق رابعًا برصيد نقطتين لكل منها.

السنغال يحقق العلامة الكاملة بانتصار مثير ضد غينيا

فاز منتخب السنغال على حساب نظيره غينيا بنتيجة 2-0 خلال فعاليات المباراة التي أقيمت بينهما مساء الثلاثاء، على ملعب “شارليس كونان باني” بالجولة الثالثة والأخيرة من منافسات المجموعة الثالثة ببطولة كأس أمم إفريقيا 2023 المقامة حاليا بكوت ديفوار.

جاء هدفا المباراة عن طريق كل من عبدولاي سيك، وإليمان نداي في الدقيقتين الـ61، و90 على التوالي لصالح منتخب السنغال ليختتم “أسود التيرانغا” المجموعة بالصدارة بالعلامة الكاملة.

بهذه النتيجة، تواجد منتخب السنغال في صدارة ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية، برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات وتسجيل 8 أهداف وتلقي 1.

بينما حلّ منتخب الكاميرون في المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل والخسارة في مثلها وتسجيل 5 أهداف وتلقي 6.

فيما حلّ منتخب غينيا بالمركز الثالث بجدول ترتيب المجموعة الثالثة من بطولة كأس الأمم الإفريقية برصيد 4 نقاط جمعها من الفوز في مباراة والتعادل والخسارة في مثلها وتسجيل هدفين وتلقي 3.

بينما تذيل منتخب غامبيا الترتيب برصيد صفر من النقاط، بعد الخسارة في المباريات الثلاث وتسجيل هدفين وتلقي 7.

الكاميرون تتأهل لدور الـ16 بفوز مثير على غامبيا

حسم منتخب الكاميرون تأهله إلى دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2023، بالفوز على نظيره منتخب غامبيا بنتيجة 3-2، في المباراة التي جمعت المنتخبين الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة لمنافسات المجموعة الثالثة من بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 في كوت ديفوار.

انتهى الشوط الأول سلبيا، وشهد الشوط الثاني قمة الإثارة، حيث تقدّم كارل إيكامبي للكاميرون في الدقيقة الـ56 وتعادل أبلي غالو لغامبيا في الدقيقة الـ72.

ثم سجل إبراهيما كولي الهدف الثاني لغامبيا في الدقيقة الـ85، قبل أن يسجل “الأسود” التعادل بهدف عكسي عبر اللاعب جيمس غوميز في الدقيقة الـ87، ثم سجل كريستوفر ووه الهدف الثالث للكاميرون في الدقيقة الـ91، وأحرز بعد ذلك منتخب غامبيا هدفا وتم إلغاؤه.

وبهذه النتيجة يتأهل منتخب الكاميرون كوصيف للمجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن غينيا، برصيد 4 نقاط، فيما يودّع منتخب جابيا البطولة، وتتأهل السنغال كمتصدر برصيد 9 نقاط.

وشهد تشكيل الكاميرون مفاجأة كبيرة بإبقاء حارس مانشستر يونايتد آندريه أونانا على مقاعد البدلاء.

وتعادل منتخب الكاميرون في المباراة الأولى أمام غينيا 1-1 وخسر في المباراة الثانية أمام السنغال 3-1، ويحتاج المنتخب الكاميروني للفوز على غامبيا بثلاثة أهداف نظيفة، لكي يتفوق على فارق الأهداف بينه وبين غينيا، بافتراض خسارته أمام السنغال بهدف نظيف.

مدرب الكاميرون يكشف مرشحه للتتويج في كأس أمم إفريقيا

أكد مدرب منتخب الكاميرون لكرة القدم، ريغوبارت سونغ، أن هذه النسخة من نهائيات كأس أمم إفريقيا، تشهد تنافساً قوياً وأن المعطيات داخل القارة تتغير، ببروز منتخبات قادرة على المنافسة على المراتب الأولى ما يجعل من الصعب توقع اسم المنتخب الذي يمكنه التتويج بالبطولة، التي تقام في ساحل العاج.

وقال سونغ في ردّه عن سؤال لـ”العربي الجديد”، في المؤتمر الصحافي، الاثنين، الذي سبق مواجهة أول أمس الثلاثاء أمام غامبيا في المجموعة الثالثة: “المنتخبات التي كان يُنظر إليها بكونها مرشحة للتتويج باللقب قبل ضربة البداية، وجدت صعوبات في هذه النسخة، وهنا أتحدث عن المنتخبات التي كانت تسيطر سابقاً على البطولة”.

وتابع المدرب قائلاً: “هذا يعني أن كرة القدم الإفريقية شهدت تطوراً كبيراً ولم تعد هناك فرق صغيرة مثلما كنا نقول سابقاً. اليوم الجميع يمكنهم المنافسة وهو أمر يسعدنا ويخدم كرة القدم الإفريقية ويعتبر تحدّياً مميزاً وهو أمر نفتخر به ويرفع درجة التحدّي، ومن يعتقد أنه أقوى عليه أن يحذر لأن الوضع يختلف الآن، وهناك معطيات جديدة تشهدها القارة ومن الضروري أن يعلم أن الأمور تتطور وعليه بأن يعمل أكثر”.

محمد الشناوي يترك معسكر مصر ويسافر إلى ألمانيا

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، في بيان رسمي، أنه من المقرر أن يسافر الحارس محمد الشناوي، لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر إلى ألمانيا، لإجراء بعض الفحوص الطبية لدى أحد الأطباء المتخصصين في إصابات الكتف.

وأكد الاتحاد المصري لكرة القدم في بيانه، بأنه تم التنسيق بين المنتخب والنادي الأهلي، لسفر محمد الشناوي مساء الثلاثاء، إلى ألمانيا بعد صعوبة استئنافه منافسات بطولة أمم إفريقيا مع “الفراعنة”، بعد الإصابة التي تعرض لها.

الجدير بالذكر أن الاتحاد المصري كشف عن إصابة الشناوي بخلع في الكتف، والتي تعرض لها خلال لقاء “الفراعنة” ضد نظيره منتخب الرأس الأخضر في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لكأس الأمم الإفريقية المقامة بكوت ديفوار 2023.

وخاض محمد الشناوي جميع مواجهات المنتخب المصري كاملة في دور المجموعات من كأس أمم إفريقيا بشكل أساسي، ولكن استقبلت شباكه ستة أهداف كاملة في ثلاث مباريات.

وتأهل منتخب “الفراعنة” إلى دور الـ16 في كأس أمم إفريقيا 2023، برصيد 3 نقاط حاصدًا المركز الثاني، والذي جمعها من التعادل مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بالنتيجة ذاتها 2-2.

واحتل منتخب الرأس الأخضر قمة المجموعة الثانية برصيد 7 نقاط، وجاء منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 3 نقاط، ثم غانا في المركز الثالث برصيد نقطتين، والمركز الرابع والأخير بالمجموعة يحتله منتخب موزمبيق بنقطتين أيضًا.

وتُعيد إصابة محمد الشناوي أمام الرأس الأخضر إلى الأذهان النسخةَ الماضية من نهائيات كأس أمم إفريقيا “الكاميرون 2021″؛ حيث أكمل محمد أبو جبل البطولة حارسًا أساسيًّا لـ”أبناء النيل”، كما أُصيب أبو جبل نفسه في مواجهة المغرب بربع النهائي، ليُستبدَل بمحمد صبحي.

ويمثل الشناوي ركيزة مهمة وأساسية في تشكيلة منتخب مصر، بالرغم من حقيقة اهتزاز مردوده، وعدم تقديمه أفضل مستوياته بالاستمرارية المطلوبة في البطولة حتى الآن.

وكان الشناوي حارسًا أساسيًّا لمنتخب مصر في نهائيات كأس العالم “روسيا 2018″، وأيضًا في آخر نسختين من نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019 و2021.

وإجمالًا، خاض الشناوي 55 مباراة دولية مع منتخب مصر، خرج في 29 منها بشباك نظيفة، فيما استقبل مرماه 37 هدفًا، استنادًا إلى بيانات موقع “ترانسفير ماركت” العالمي.