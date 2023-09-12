11 نصيحة لحماية نفسك من إشعاعات الهاتف المحمول

يؤدي الاستخدام المطول للهاتف المحمول إلى مخاطر صحية كبيرة، وهو ما يستدعي إيجاد حماية ذات فعالية من الاشعاعات التي تنبعث من هذه الأجهزة.

تصنف الوكالة الدولية لأبحاث السرطان، المجالات الكهرومغناطيسية التي تنتجها الهواتف المحمولة على أنها من المحتمل أن تكون مسرطنة للإنسان.

ووجدت إحدى الدراسات التي تمت مراجعتها من قبل 31 عالما، دليلا على زيادة في بعض أنواع سرطان الدماغ، وهي السرطانات التي تستغرق وقتا لتتطور، بحسب موقع منظمة الصحة العالمية.

ومن بين النصائح التي يجب العمل بها لحماية أنفسنا من مخاطر الهواتف:

ـ تجنب وضعه في الجيب

تجنب وضع الهاتف الخليوي في جيبك لأن هذه الأجهزة تصدر إشعاعات حتى عندما لا تستخدمها.

ـ استعمال طراز SAR

عندما تقرر اشتراء هاتف جديد، ابحث عن طراز ذي تصنيف معدل امتصاص محدد (SAR) أقل.

ـ استخدامه بأمان

ضع هاتفك الخلوي في وضع الطائرة عندما لا تكون في حاجة إليه، وأبقه بعيدا عن جسمك، ويٌفضل استعمال مكبر الصوت لتجنب وضعه على رأسك.

ـ عدم استعماله في السيارة

تجنب التحدث في الهاتف في السيارة، حيث يتعين عليه العمل بجهد إضافي للحفاظ على إشارة جيدة، وبالتالي زيادة التعرض للمجالات الكهرومغناطيسية.

ـ عدم إطالة الحديث

حدد مدة مكالماتك على هاتفك، لأن الاستخدام المطول له، يزيد من التعرض للإشارات المنبعثة من الجهاز.

وليكن في علمك، أن مجرد مكالمة مدتها دقيقتان تغير النشاط الكهربائي الطبيعي لدماغك لمدة تصل إلى ساعة بعد ذلك، بحسب موقع ndtv.

ـ استخدام الرسائل النصية

استخدم الرسائل النصية أكثر من التحدث لإبقاء الهاتف الخلوي بعيدا عن الرأس،رغم ذلك يجب أن تبقى الرسائل النصية عند الحد الأدنى.

ـ ابقه بعيدا

أبقِ الهاتف بعيدا عنك عند الاتصال، وعليك بالاكتفاء سوى بمشاهدة الشاشة، والتحدث عندما يتم الرد.

ـ البقاء ثابتا

يجب أن تبقى ثابتا عند استخدام الهاتف الخلوي، لأنه إذا واصلت التحرك معه، ينبعث المزيد من الإشعاع لأن الهاتف يحتاج إلى تتبعك.

ـ عدم تركه في متناول الأطفال

يجب ألا يترك الهاتف في متناول الأطفال لأنهم أكثرعرضة للإشعاع المنبعث منه،لأن خلايا أدمغتهم تنقسم بمعدل أسرع بكثير، مما يعني أن تأثير الإشعاع يمكن أن يكون أسوأ.

ـ منتجات الحماية

ابحث عن المنتجات المصممة لحمايتك من الهاتف الخلوي، مثل جهازEMF، وهي عبارة عن شرائح يتم لصقها بالهاتف مما يقلل من تأثير إشارات جهاز الإرسال.

ـ الأقل فخامة

كلما كان هاتفك أقل فخامة، قلّت الطاقة التي يحتاجها لتشغيله، وقل تعرضك للإشعاع، وفقا لموقع wikihow.