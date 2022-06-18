11 يوما لتصحيح أوراق إجابات “البكالوريا”

وفق المخطط الزمني لديوان المسابقات

أفرجت وزارة التربية، من خلال الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، عن المخطط الزمني لسير مراكز تصحيح امتحان شهادة “البكالوريا”، إذ سيتم استغلال فترة 19 يوما لعملية التصحيح ومراقبة علامات قرابة 700 ألف مترشح وإرسالها إلى مركز التجميع لإعلان النتائج.

يوضح، المخطط الزمني لسير العملية، بحوزة “الشروق”، بأنه تم تحديد تاريخ الـ23 جوان الجاري لفتح مراكز التصحيح والتحاق المؤطرين من رؤساء المراكز، النواب، الأمانة الرئيسية، المشرفين على الإعلام الآلي، فيما سيتم استقبال الكتاب لتكوينهم في 24 منه، على أن يتم استقبال أوراق إجابات المترشحين وملف الإعلام الآلي من مركز التجميع للإغفال مع الشروع في سحب وريقات التنقيط في الـ25 جوان.

ويشير المخطط، إلى أن رؤساء المراكز، مطالبون باستقبال الأساتذة المصححين في 26 جوان الجاري، لدراسة “سلم التنقيط” والأجوبة النموذجية خلال يومين لأجل اعتماد طريقة عمل توافقية، لينطلق التصحيح الفعلي ابتداء من 28 جوان إلى غاية 8 جويلية القادم، أي خلال 11 يوما باستغلال من ثلاثة إلى أربعة أيام لكل تصحيح من التصحيحات الثلاثة، وقد يستغرق التصحيح الأول 6 أيام كاملة، موازاة مع مراقبة علامات الممتحنين والتنسيق مع مراكز التجميع للإغفال، على أن تخصص الفترة ما بين 4 و8 جويلية لإرسال ملفات الإعلام الآلي المتضمنة التصحيحات الثلاثة لكل مترشح إلى الخلية المركزية.

وستكون مراكز التصحيح ملزمة بتسليم قرص العلامات إلى المركز الوطني للتجميع لإعلان النتائج وتنظيم أرشيف المركز في الفترة بين 9 و10 جويلية، لتسلم الأدوات والوثائق إلى فروع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات وغلق مراكز التصحيح في 11 جويلية.