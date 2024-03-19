“11.11” و”البطحة 2″ يمثلان “الشروق” في جوائز النقاد للدراما العربية

فيما يشارك ما يقارب 50 عملا عربيا في المنافسة

تواصل إنتاجات “الشروق” تألقها في مسابقة جوائز النقاد للدراما العربية، بتحقيقها نتائج متقدمة في فئتي تصويت النقاد وتصويت الجمهور،بعد دخول مسلسلي” 11.11″ و”البطحة” في موسمهما الثاني المنافسة، إلى جانب العديد من الأعمال العربية، بالإضافة إلى مسلسلي “انتقام الزمن” و”ماينا” من إنتاج التلفزيون العمومي.

ويشارك مسلسل “11.11” للمخرج اسامة قبي بالموسم الثاني من العمل، الذي يقدم تجربة درامية استثنائية ومختلفة، بالمقارنة مع الأعمال الدرامية الأخرى، خاصة بعد نجاح الموسم الأول الذي بثته قناة “الشروق”، في رمضان الفارط، ليعود اسامة قبي بموسم جديد أكثر إثارة بعد النهاية المفتوحة على العديد من التساؤلات في الموسم الأول، ليأتي الموسم الثاني بأحداث أكثر تعقيدا وصراعا، بمشاركة وجوه فنية بارزة، أمثال مليكة بلباي، محمد فريمهدي، عزيز بوكروني، اكرم جغيم، يوسف سحيري وهيفاء رحيم.. كما يعرف الموسم الثاني التحاق الثلاثي سهيلة معلم، فتحي نوري واحمد مداح، بالإضافة إلى انضمام العديد من الممثلين المعروفين في الوطن العربي، على غرار خضر عطوي من لبنان وياسن بن قمرة من تونس، إلى العمل الذي نجح في حجز مكانة مهمة في قائمة الأعمال العربية المثيرة للاهتمام، حيث ينافس “11.11” في مسابقة جوائز النقاد للدراما العربية، إلى جانب العديد من المسلسلات العربية، على غرار “نعمة الأفوكادو” للمخرج محمد سامي، “نظرة حب” لحسام علي، “المداح أسطورة العودة” لاحمد سمير فرج، “نقطة انتهى” لمحمد عبد العزيز، “الحشاشين” لبيتر ميمي من مصر، بالإضافة إلى مسلسل “بنات لحديد” لعلاء اكعبون من المغرب و”عسل مسموم” لفادي سليم من العراق، “مال القبان” لسيف الدين سبيعي من سوريا،”بعد غيابك عني” لسائد بشير الهواري من الكويت، بالإضافة إلى مسلسل “انتقام الزمن” لمخرجه ادريس بن شرنين من الجزائر ممثلا للتلفزيون الجزائري.

كما تدخل “الشروق” منافسة جوائز النقاد للدراما العربية في فئة الأعمال الكوميدية، من خلال سلسلة “البطحة2″، لمخرجها وليد بوشباح، الذي صور في قالب هزلي فكاهي صراع ويوميات الأحياء الشعبية، بمشاركة أسماء بارزة، يتقدمها الممثل نبيل عسلي في دور “اللاز” المحوري في العمل، الذي يغادر السجن بعد أن صدر في حقه أزيد من 16 حكما نتيجة ارتكابه الكثير من الجنح، بالإضافة إلى شخصية رئيس العصابة “بونار” التي يؤديها الممثل نسيم حدوش و”العبسي” التي يؤديها الممثل عادل شيخ و”عمي برنو” الذي جسده الممثل ربيع اوجاوت و”قرمية” والدة “اللاز” الذي جسدته نجية لعراف.

وتنافس سلسلة “البطحة2” في فئة الأعمال الكوميدية لجوائز النقاد للدراما العربية، إلى جانب سلسلة “الكبير اوي” في جزئه الثامن للمخرج احمد الجندي من مصر، و”شباب البومب12″ لعبد الرحمن محمود و”خيوط المعازيب” من السعودية، “إمبراطورية م” لمحمد سلامة و”بابا جه” لخالد مرعي من مصر، بالإضافة إلى سلسلة “ماينا” لمخرجها وليد بوشباح من إنتاج التلفزيون الجزائري.

جدير بالذكر، أن جوائز النقاد للدراما العربية تمنح لصناع العمل الدرامي في جميع التخصصات بداية من التأليف مرورا بالتمثيل، الديكور، الأزياء، المكياج، الموسيقى التصويرية، المؤثرات البصرية والصوتية، المونتاج، الإخراج، الإضاءة، وغيرها من التخصصات لصناعة العمل الدرامي عن طريق التصويت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالمسابقة، حيث يتم التصويت اليومي على الحلقات من طرف الجمهور ويتم الإعلان عن النتائج يوميا، أما تصويت النقاد، فيعتمد على النقاط التي يمنحها أعضاء اللجنة لكل عمل، بحسب الفئة على غرار التمثيل، الإخراج، السيناريو، التركيب، الإضاءة وغيرها، ليتم الإعلان عن النتائج الأولية كل عشرة أيام، فيما تعلن النتائج النهائية بعد مداولات اللجنة عقب نهاية الموسم الرمضاني ليتم تحديد موعد توزيع النتائج على الأعمال الفائزة من طرف اللجنة المنظمة على موقعها الإلكتروني.

وتضم لجنة تحكيم مسابقة جوائز النقاد للدراما العربية كلا من الإعلاميين فيصل شيباني وذهبية مشدال من الجزائر، إلى جانب ميشلين مخول وهدى الاسير من لبنان، فرح يوسف من سوريا، ناهد حمود من الأردن، رانيا الزاهد ومحمد نبيل من مصر، ريم حمزة من تونس، طارق البحار من البحرين، سهى الوعل من السعودية، هدى جعفر من اليمن، اسراء الردايدة من الأردن.