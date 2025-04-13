117 مركز عبر الوطن لتطوير المؤسسات المصغرة

لصالح البطالين وأصحاب السجلات التجارية والحرفيين والفلاحين

أكد مدير تنمية البرامج بالوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية، فريد مدوش، أن استراتيجية الوكالة تقوم على تقديم الدعم والمرافقة لجميع فئات حاملي المشاريع من بطالين وأصحاب السجلات التجارية وبطاقات الحرفيين والفلاحين، بما يسهم في تعزيز روح ريادة الأعمال وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في الجزائر وخلق فرص عمل جديدة من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وتماشيا مع هذه الرؤية، كشف مدوش خلال استضافته، الأحد، في برنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى عن استحداث 117 مركز لتطوير المؤسسات المصغرة في جميع ولايات الجزائر خلال سنة 2024 خاصة بفئة الجامعيين.

وأوضح، قائلا: “تهدف هذه المراكز إلى دعم حاملي المشاريع من خريجي الجامعات، حيث تم تدريب أكثر من 12 ألف خريج حول كيفية إدارة المشاريع بالتعاون مع مدربي الوكالة بالتعاون مع المراكز الجامعية ومدارس التعليم العالي.”

وقال مدوش في السياق ذاته “الوكالة في صيغتها الجديدة قامت بالتخلي عن شرط البطالة للاستفادة من عملية التمويل والدعم المقدم على مراحل متعددة ومنها التكوين في مجال المقاولاتية، والمرافقة قبل إنشاء المؤسسة، وصولًا إلى التمويل الذي يتضمن قروضًا وامتيازات ضريبية وشبه ضريبية.”

دعم فئات الشباب من خريجي معاهد التكوين

وفي السياق نفسه، أعلن مدوش عن إنشاء مراكز جديدة لتطوير المؤسسات المصغرة تستهدف فئة التقنيين السامين المتخرجين من معاهد التكوين المهني، حيث استفاد أكثر من 700 حامل مشروع من هذا البرنامج منذ انطلاقه في جانفي الماضي.

وتابع أن الوكالة تخطط إلى توسيع نطاق هذا البرنامج لاحقا ليشمل جميع مراكز التكوين المهني على مستوى ولايات القطر بهدف تعزيز ثقافة المقاولاتية وخلق بيئة ملائمة تشجع على إنشاء وتطوير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة.

وعلى صعيد آخر، كشف مدوش عن إطلاق الوكالة لبرنامج “الأثر 70″، ويعنى بالتحسيس والتوعية ونشر الفكر الريادي بالمناطق النائية وخلق الظروف المناسبة لإنشاء مؤسسات مصغرة تتماشى مع خصوصية كل ولاية، سواءً في الطابع الفلاحي، الصناعي أو الخدماتي.

واستطرد أن “الوكالة تسعى من خلال 71 فرعًا محليًا إلى ضمان تكافؤ الفرص عبر كل البلديات، وهي بصدد تطوير نظام تقييم ومتابعة للمشاريع للحد من التعثرات، مع زيارات ميدانية على الأقل مرة واحدة في السنة لمرافقة المشاريع الجاري تنفيذها .”

تمويل متنوع وامتيازات مغرية

وبخصوص التمويل، كشف مدوش بأن الوكالة تقترح ثلاثة أنماط للتمويل: التمويل الذاتي، التمويل الثنائي، والتمويل الثلاثي بالشراكة مع البنوك، حيث تتحمل البنوك نسبة 70 % من الكلفة، الوكالة 25%، والمستفيد 5%، مشيرا في نفس الوقت إلى أن هذه التدابير الجديدة المتعلقة بالمرافقة والمتابعة تعمل على تقليل المخاطر المرتبطة بالمشاريع من خلال تقديم دراسات جدوى وتمويل ثلاثي .”

وبالموازاة مع ذلك، أشار ذات المتحدث إلى “استفادة أصحاب المشاريع من إعفاءات جبائية خلال مرحلتي الإنجاز والاستغلال وتشمل تخفيضات جمركية وإعفاءات من رسوم التسجيل، بالإضافة إلى إعفاءات من الضرائب قد تصل إلى 10 سنوات، وهي مدة قابلة للتمديد”.