12 ألف متفرّج في النهائي الإفريقي لِشبيبة القبائل

يُمكن للجمهور ارتياد الملعب، لِحضور نهائي كأس “الكاف” بين شبيبة القبائل ونادي الرجاء البيضاوي المغربي.

وتُجرى هذه المباراة بِمدينة كوتونو البينينية، في الـ 10 من جويلية الحالي على الساعة السابعة مساءً بِالتوقيت المحلي (التوقيت الجزائري ذاته).

ومنحت “الكاف” للسلطات البنينية رخصة السماح بِدخول 12 ألف مُتفرّج إلى الملعب، لِحضور نهائي كأس “الكاف”. بعد أن قدّرت أن الإجراءات الصحّية المعمول بها، يُمكن من خلالها تحييد مخاطر جائحة “كورونا”. كما ذكرته تقارير صحفية بينينية صادرة، الأحد.

ودُشّن ملعب الصداقة البنيني عام 1982، وأُعيد ترميمه عام 2008. وهو منشأة كروية معشوشبة طبيعيا، وتتّسع لِنحو 20 ألف مُتفرّج.

وسبق لِفريق شبيبة القبائل التتويج قاريا في “الأدغال” ثلاث مرّات، أمام فيتا كلوب الزائيري (الكونغو الديموقراطية حاليا) عام 1981، ونكانا ريد ديفيلز الزامبي عام 1990، ورعد ياوندي الكاميروني عام 2002. وثلاث مرّات أخرى داخل الوطن، أمام جوليوس بيرغر النيجيري عام 1995، والإسماعيلي المصري عام 2000، والنجم الساحلي التونسي عام 2001. لكن النهائيات الستّة المُشار إليها لُعبت بِصيغة الذهاب والإياب، عكس نهائي 2021.