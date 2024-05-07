12 خطرا يهدد الأطفال الذين يستخدمون الانترنت

يعتقد بعض الآباء أن أطفالهم في مأمن وهم يتصفحون الانترنت عبر الحواسيب أو هواتفهم الذكية بعيدا عن رفاق السوء، ولكن الخطر يكمن خلفتلك الشاشات المضيئة.

إذ أن الأطفال يتعرضون لمحتوى سيء وخطير، يجعلهم يقعون في شرك الانحراف والانطواء والانهاك العصبي، ما يشكل خطرا كبيرا على صحتهم النفسية والجسدية.

في هذا السياق، قالت المفوضية الأوروبية أن حوالي واحد من كل 3 مستخدمي الإنترنت هو طفل، ويدخل هؤلاء الأطفال إلى الإنترنت في سن أصغر من أي وقت مضى عبر مجموعة متنوعة من الأجهزة.

ما هي المخاطر التي يتعرض لها الطفل؟

قد يتعرض الأطفال والشباب لأنواع مختلفة من الإساءة عبر الإنترنت، مثل:

التنمر الإلكتروني

هو انتهاك لحقوق الطفل، وتُعرّف اليونيسف التنمر عبر الإنترنت بأنه استخدام الرسائل الإلكترونية لمضايقة شخص آخر أو تهديده أو استهدافه.

الإساءة العاطفية

تشمل أي نوع من الإساءة التي تنطوي على سوء المعاملة العاطفية المستمرة للطفل، ويمكن أن يحدث هذا سواء عبر الإنترنت أو خارجه.

الاستمالة

يعرّف المركز الدولي للأطفال المفقودين والمستغلين (ICMEC) الاستمالة بأنها العملية التي يبني من خلالها شخص بالغ علاقة مع طفل، لتسهيل الاتصال به عبر الإنترنت أو خارج الإنترنت لأغراض دنيئة.

الاعتداء الجنسي

يمكن إجبار الطفل على إنشاء أو عرض أو مشاركة صور أو مقاطع فيديو مسيئة للأطفال أو المشاركة في أنشطة جنسية في المحادثات عبر الإنترنت.

الاستغلال الجنسي

قد يقع الأطفال ضحية من خلال إنتاج وتوزيع واستهلاك مواد الاعتداء الجنسي، أو قد يتم إعدادهم للاستغلال الجنسي، حيث يحاول المعتدون مقابلتهم شخصيا أو حثهم على محتوى صريح (اليونيسف، 2023)، وفقا لموقع humanium.

تغير سلوك الطفل

من المخاطر النفسية التي تواجه الطفل أثناء تصفح للأنترنت:

– الانحراف.

– تغير سلوك الطفل، بحيث يتصرف تصرفات أكبر من عمره.

– تراكم المعلومات في دماغه دون التأكد من صحتها وفائدتها.

-الانطواء، حيث إن كثرة الجلوس على الانترنت، تشعر الطفل بالوحدة وعدم الرغبة في مخالطة الآخرين.

– إهمال الدراسة.

– التصرف بعنف عند مشاهدة مقاطع عنيفة، بحسب موقع alf2yaa.

كيف تحمي شركات الانترنت الأطفال؟

تحتوي بعض تطبيقات بث الفيديو، مثلتيك توك، على إصدارات للمستخدمين الذين تقل أعمارهم عن 13 عاما، حيث يمكنهم إنشاء مقاطع فيديو ولكن لا يمكنهم نشرها.

في موقع يوتيوب، هناكوضع “المحتوى المعتمد فقط”، وباستخدام هذه الخاصية، يمكن للأطفال فقط مشاهدة مقاطع الفيديو التي اختارها الآباء ووافقوا عليها بأنفسهم.

كما يمنع انستغرام البالغين من مراسلة الأطفال الذين لا يتابعونهم، وقد جعل جميع حسابات الأطفال خاصة.

ومع ذلك، لا بد من التغلب على العديد من التحديات للحفاظ على سلامة الأطفالعلى الإنترنت، وفق موقع weforum.

كيف تجنبك أبنائك مخاطر الانترنت؟

– تأكد من تركيب برامج الحماية والأمان اللازمة على أجهزة أبنائك.

– ضع جهاز الحاسوب الخاص بأبنائك في مكان مفتوح في البيت وليس داخل غرفة مغلقة

– إيجاد قائمة بالمواقع الآمنة والمفيدة للأطفال وتجهيزها للدخول إليها مباشرة

– تفعيل التحكم الأبوي للأجهزة المتنقلة.

– مراقبة الأطفال عن قرب ومتابعة المواقع التي يزورونها والتطبيقات التي يستخدمونها.

– المناقشة المستمرة مع الطفل حول منافع استخدام الانترنت ومخاطرها.

– ساعد الطفل عند تأسيس بريد الكتروني أو حساب تواصل اجتماعي.

– حصر التراسل على مجموعة معروفة من أصدقاء الطفل وأقاربه.

– غرس المراقبة الذاتية لدى الأطفال وإعطائه شيء من الثقة مع عدم إهمال الإشراف عليه.

– تحديد أوقات استخدام الأنترنت والألعاب الالكترونية، وفقا لما نشرته المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك.