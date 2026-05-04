12 دولة تؤكد مشاركتها في الدورة الدولية للجيدو المقررة بالجزائر

أكدت 12 دولة مشاركتها في الدورة الدولية الافريقية المفتوحة للجيدو، المقررة بالجزائر من 22 إلى 24 ماي الجاري.

ويبقى عدد الدول المشاركة مرشحا للارتفاع، ما قد يرفع العدد الإجمالي للمشاركين إلى قرابة 30 دولة.

وأعلنت عدة دول مشاركتها في هذه المنافسة المفتوحة لفئات الأشبال والأواسط والأكابر، ذكورا وإناثا من بينها : النيجر وجنوب إفريقيا، مالطا، بلجيكا، روسيا، بريطانيا، كندا، السعودية وقيرغيزستان.

ووفق البرنامج المسطر، ستفتح المنافسات بإجراء منازلات فئة الأواسط يوم 22 ماي، تليها منافسات الأشبال في اليوم الموالي، على أن تختتم البطولة بمنافسات فئة الأكابر يوم 24 ماي.