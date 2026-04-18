12 دولة عربية وإسلامية تدين تعيين الكيان الصهيوني لمبعوث دبلوماسي لدى ”أرض الصومال”

أدان وزراء خارجية 12 دولة عربية وإسلامية، من بينها الجزائر، “بأشد العبارات” إعلان الكيان الصهيوني تعيين مبعوث دبلوماسي لدى ما يسمى “أرض الصومال”، باعتباره “انتهاكا صارخا لسيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدة وسلامة أراضيها“، وفقا لما نقله التلفزيون الجزائري.

وأكد وزراء خارجية كل من الجزائر ومصر والصومال والسودان وليبيا وبنغلاديش والسعودية وفلسطين وتركيا واندونيسيا وباكستان والكويت، في بيان مشترك اليوم السبت، 18 أفريل، “رفضهم الكامل لكافة الإجراءات الأحادية التي تمس وحدة الدول أو تنتقص من سيادتها”، مشددين على “دعمهم الثابت لوحدة وسيادة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الصومالية الشرعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المعبرة عن إرادة الشعب الصومالي”.

مشددين على أن “مثل هذه الإجراءات تعد مخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والقانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي”، وتمثل “سابقة خطيرة من شأنها تقويض الاستقرار في منطقة القرن الإفريقي، بما ينعكس سلبا على السلم والأمن الإقليميين بشكل عام”.