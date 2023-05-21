12 ساعة أمام حجاج 2023 لتسديد التكاليف أو الشطب

ديوان الحج يؤكد أن إجراءات الدفع ستنتهي مساء الإثنين

تنتهي، مساء الإثنين، آجال تسديد تكاليف الحج للمعنيين بأداء المناسك هذا الموسم، إذ أن هؤلاء مُلزمون بالسداد في ظرف 12 ساعة وإلا فسيتم إلغاء دفاتر الحج الخاصة بهم وإسقاطهم بشكل آلي من القائمة.

ووفق ما أعلن عنه الديوان الوطني للحج والعمرة، فإن آجال تسديد تكاليف الحج لهذا الموسم تنقضي مساء الاثنين، عبر كافة ولايات الوطن، وسيكون المعنيون مجبرين على احترام الموعد وإلا سيتم تلقائيا إلغاء دفاتر الحج الخاصة بهم.

وقرر الديوان في وقت سابق، تمديد هذه الآجال لأسبوع استجابة لطلبات الحجاج، وأن نسبة دفع التكاليف في صفوف الحجاج قد بلغت 93 بالمائة على أن تتواصل العملية إلى غاية مساء الاثنين.

وكشفت مصادر “الشروق”، أن الحجاج الذين دفعوا التكلفة وتمكنوا من استكمال كافة الإجراءات الإدارية والصحية، سيكون بإمكانهم بداية من الأسبوع المقبل الشروع في عملية حجز الغرف الكترونيا والتعرف على برنامج الرحلات، وهي الإجراءات التي تُمكن عددا كبيرا منهم من معرفة الفنادق التي سيقيمون فيها في البقاع المقدسة وحتى الأشخاص الذين يشاركونهم الإقامة في المملكة العربية السعودية، ومن شأن هذه التدابير والإجراءات المتخذة أن تقضي على مشكل الاكتظاظ الذي يسجل كل سنة على مستوى الفنادق، بسبب تبعثر الحجاج ودخولهم في رحلة بحث عن غرفهم.

كما يرتبط برنامج الرحلات الجوية الخاص بالحجاج بالتسجيل التسلسلي للغرف، أي المسجلين الأوائل على مستوى بوابة الحج الالكترونية سيظفرون بالرحلات الأولى والعكس، على أن تكون آخر رحلة يوم 22 جوان المقبل.

ولا تزال عملية تدريب الحجاج على أداء المناسك بالمراكز الجوارية المنصبة على مستوى البلديات متواصلة، بمشاركة أئمة وشيوخ تم تعيينهم من قبل وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، لتلقين الحجاج الجزائريين كيفية آداء المناسك، خاصة كبار السن الذين تفوق أعمارهم 64 والذين يمثلون نسبة 70 بالمائة من أعضاء البعثة الجزائرية.

ومن أجل توفير الإمكانات والحماية الصحية للحجاج الجزائريين هذه السنة، تم تخصيص أزيد من 8 أطنان من الأدوية والمستلزمات الطبية، وأعلن الديوان الوطني للحج والعمرة أن المستلزمات الطبية تم شحنها على متن طائرتين تابعتين للخطوط الجوية الجزائرية ستتجهان نحو المملكة العربية السعودية.

للإشارة، سبق للمدير العام للصيدلية المركزية للمستشفيات، سمير فرحات، أن أكد أن مصالحه قامت بإعداد قائمة خاصة بالأدوية والمستلزمات الطبية التي يحتاجها الحاج الجزائري، خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة، وذلك بغية “ضمان التكفل الجيد بضيوف الرحمان خلال هذا الموسم”، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراء هو إراحة الحاج وعدم إلزامه باقتناء الأدوية خلال فترة تواجده بالبقاع المقدسة.