12 سببا يجعل تناول الجزر مهما جدا

يحتوي الجزر على فوائد صحية عديدة تجعله مهما جدا في النظام الغذائي، حيث يمنح الجسم الشباب وصحة القلب والعيون ويحسّن الوظائف الإدراكية للدماغ.

فالجزر غني بالكاروتيناتوالأنثوسيانين والألياف الغذائية والفيتامينات والمعادن التي لا غني عنها في الغذاء.

وفيما يلي أهم الفوائد الصحية للجزر:

عيون صحية

يمكنك الحفاظ على رؤية قوية عن طريق إضافة الجزر إلى النظام الغذائي لأنه يحتوي على عناصر غذائية مهمة تساعد في صيانته وتطويره.

وتشمل هذه العناصر الغذائية على البيتا كاروتين، واللوتين، والزياكسانثين، وهي ضرورية لصحة العين،ويمكن أن يؤدي عدم وجود واحد فقط من هذه العناصر إلى مشاكل في العين.

مضادات الأكسدة

يحتوي الجزر على مضادات الأكسدة، لذلك يجب تناوله بانتظام لتجنب حدوث طفرة في الخلايا وحماية الحمض النووي ومنع أنواع مختلفة من السرطان.

صحة القلب

تظهر الأبحاث أن النساء اللواتي يتناولن المزيد من الخضار ذات اللون البرتقالي يقللن من مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

وتظهر دراسات أخرى أن عصير الجزر يساعد الجسم على الدفاع عن نفسه ضد مخاطر اضطرابات القلب والأوعية الدموية.

صحة الأسنان واللثة

تحتوي المعادن الأساسية الموجودة في الجزر على خصائص ميكروبية تمنع نمو البكتيريا وتسوس الأسنان.

كما يحتوي الجزر على خاصية مذهلة تتمثل في قدرته على إزالة البقع والجير الذييظهر بعد تناول الطعام.

القدرة على علاج الجروح

يعمل الجزر على علاج الجروح، وذلك بسبب وجود البيتا كاروتين اللازم لشفائها.

ويمكن اختبار هذه الفائدة عن طريق اتباع نظام غذائي غني بالجزر بعد التعرض لكشط أو قطع ولاحظ الشفاء العاجل.

يحسن صحة الدماغ

للجزر تأثير إيجابي على قدراتنا العصبية،كما أنه يفيد الدماغ من خلال حمايته من أعراض مرض الزهايمروذلك بسبب مضادات الأكسدة.

هذه المضادات التي يحتوي عليها الجزر يمكن أن تقلل من آثار الجذور لتعزيز الصحة.

محاربة السرطان

تظهر الأبحاث أن تناول الأطعمة التي تحتوي على الكاروتينات يمكن أن يكون لها تأثير على تقليل مخاطر الإصابة بالسرطان.

وقد لاحظت الدراسات هذه التأثيرات على النساء البالغات اللاتي لديهن تاريخ عائلي مرتبط بسرطان الثدي، ووجدت أن شرب عصير الجزر يوميا ساعد في حماية أنسجتهن من تطور أي خلايا سرطانية.

الحماية من أعراض الشيخوخة

يعد الكولاجين الموجود في الجزر ضروريا للغاية لأنسجة البشرة، كما يعمل على الحفاظ على المرونة المرتبطة عادة بالبشرة الشابة.

شعر وبشرة صحية

يمكن أن يساعد فيتامين أ الموجود في الجزر في حماية خلايا الجلد من التلف الناتج عن أشعة الشمس فوق البنفسجية الضارة.

علاوة على ذلك، يعمل الجزر على تجديد خلايا الشعر لمحاربة أي تساقط للشعر أو مشاكل جلدية، بحسب موقع naturalfoodseries.

تخفيض مستويات الكولسترول

يرتبط بيتا كاروتين عادةبانخفاض خطر الإصابة بتصلب الشرايين أو تراكم الدهون في الأوعية الدموية.

يساعد في إنقاص الوزن

الاستهلاك المنتظم للجزر كجزء من نظام غذائي صحي قد يساعد في إنقاص الوزن.

كما أن عصير الجزر يقلل أيضا من وزن الجسم ومؤشر كتلة الجسم ونسبة الدهون.

تعزيز المناعة

كشفت إحدى الدراسات أن استهلاك البيتا كاروتين يقلل من شدة ومدة الإصابة بالفيروس الأنفي لدى البشر عن طريق تحسين الاستجابة المناعية، وفقا لموقعorganicfacts.